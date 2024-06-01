مستشار الرئيس الفلسطيني: إنهاء الصراع مرتبط بحل سياسي

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك قواعد تتعامل بها القضية الفلسطينية لا يحيدون عنها وتجاهل هذه المنطلقات لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر والعنف والصدام.

وشدد “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “االحياة”، اليوم السبت، على أن القاعدة الأساسية هو وجوب وقف العدوان على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ووقف العدوان من قطعان المستوطنين ضد المقدسات في القدس.

وأشارإلى أن ثاني القواعد الأساسية للقضية الفلسطينية أنه بدون حل سياسي سنعود مرة أخرى وربما تنتهي هذه الجولة من الصراع العنيف ولكن بدون اتفاق ربما نعود لعنف أكثر فتكنا ويجب الحل الشامل على أساس قرارات شرعية دولية.

وواصل الهباش أن أي جهة دولية تتدخل يجب أن تنطلق من هذه المبادئ ولا نثق بالسياسة والنوايا الامريكي وهي لا تتحرك إلا لمصلحة اسرائيل.

وأوضح أن الرئيس الامريكي بايدن نفسه هو الذى منع مجلس الأمن عن اتخاذ قرار وقف العدوان 3 مرات قبل ذلك، مؤكدا أنه بدون حل سياسي سنظل ندور في حلقة مفرغة.

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 شخصا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 36379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82407، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف المفقودين، الذين لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى جثامينهم أو إنقاذهم .

على صعيد متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

الأونروا تدعو إلى وقف الهجمات ضد منشآتها في غزة ومحاسبة مرتكبيها

أعلنت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جباليا شمال ⁧‫غزة⁩.

‏ وأوضحت الأونروا - في بيان لها اليوم - أن النازحين بما فيهم الأطفال قد قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في مدرستها التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية. وقد أُضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا من قبل القوات الإسرائيلية.