"خطة البرلمان": دعم رغيف الخبز بـ96 مليار جنيه.. مازال موجودا بالموازنة الجديدة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة المالية للعام المالي 2024/2025 تتضمن دعم رغيف الخبز بأكثر من 96 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم على رغيف الخبز مازال موجود ولم يتم الاقتصاص منه، مشددًا على أن دعم رغيف الخبز بـ96 مليار دولار حتى بداية الموازنة الجديدة.

دعم رغيف الخبز

وأشار "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن هناك كلام مغلوط يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن دعم رغيف الخبز.

ونوه بأنه يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ ويزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.

وأوضح أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.

وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.