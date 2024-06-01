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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل توافق على مقترح بايدن لوقف حرب غزة وإعادة المحتجزين (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد هيئة البث الإسرائيلية، موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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وتتضمن المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف النار والإفراج عن عدد محدود من الرهائن وانسحاب إسرائيلي. 

تفاصيل مقترح بايدن

وستستمر 6 أسابيع وستشمل وقف إطلاق النار على نحو كامل وشامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن في ذلك النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وسيعود المدنيون الفلسطينيون إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، في حين ستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات إلى غزة يومياً.

وستشمل المرحلة الأولى أيضاً محادثات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة التالية من الاقتراح.

والمرحلة الثانية نهاية دائمة للأعمال القتالية، لكن المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية قد تستغرق أكثر من ستة أسابيع، حيث ستكون هناك خلافات بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الثالثة إعادة الإعمار الكبرى في غزة ستبدأ وستجري إعادة أي رفات أخيرة للرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.

 

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