زعيم المعارضة الإسرائيلي: يجب على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على ضرورة ألا يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاب بايدن بشأن غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال لا بيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا سنقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل.

وأشار لا بيد إلى هناك اتفاق للتبادل على الطاولة يجب أن يتم إبرامه.

فرنسا تعلن دعم مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة





وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أنه "يدعم" المقترح الذي أعلنه نظيره الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ماكرون ، في تغريدة على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "يجب أن تتوقف الحرب في غزة .. نؤيد الاتفاق الشامل الذي اقترحته الولايات المتحدة، ونعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل السلام والأمن للجميع".

وأكد أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار للعمل من أجل السلام والمضي قدما في حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل عرضت "اقتراحا جديدا شاملا" يوفر خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب قواتها من القطاع في حال إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس .

الرئيس الإندونيسي المنتخب يعرب عن استعداد بلاده لإرسال جنود حفظ سلام إلى غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو أن بلاده على استعداد، إذا تطلب الأمر، لإرسال جنود حفظ سلام لتطبيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال برابوو - في كلمته خلال حوار (شانغريلا) الذي يعقد في سنغافورة حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم السبت "مستعدون للمساهمة في قوات حفظ سلام، إذا طلبت الأمم المتحدة واحتاجت ذلك، للحفاظ على وقف محتمل لإطلاق النار ومراقبته وتوفير الحماية والأمن لجميع الأطراف."

ووصف الرئيس الإندونيسي المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة البلاد في شهر أكتوبر المقبل، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والمكونة من ثلاثة مراحل بأنها "خطوة على الطريق الصحيح".

وأشار برابوو، الجنرال السابق بالقوات الخاصة ووزير الدفاع الحالي، إلى أن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو كلفه بالإعلان عن استعداد جاكرتا استقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مريض من قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإجراء تحقيق شامل في الكارثة الإنسانية في منطقة "رفح" بقطاع غزة وإيجاد حل عادل للصراع.

يشار إلى أن المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانغريلا" الذي يجمع كبار مسؤولي الدفاع من مختلف أنحاء العالم قد انطلق أمس /الجمعة/ في سنغافورة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الأحد.