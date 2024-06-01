أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن لوقف حرب غزة هدفه كسر عزلة إسرائيل

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى، يستهدف كسر العزلة على الاحتلال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، السبت، أن هناك ترحيب أممي أوروبي بالمقترح الأمريكي الذي أعلنه بايدن.

وأوضحت أن واشنطن تقصد إنهاء حالة الاحتقان الموجودة وكيفية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولكن الأمر الأرجح هو كسر العزلة علي إسرائيل.

مقترح بايدن

وفى وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت.

وأضاف "بايدن"، في خطاب بشأن الشرق الأوسط، أمس الجمعة، أن "وقف إطلاق النار، سيمَكِّن من توزيع المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها".

وتابع: "بصفتي شخصًا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصًا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة، لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".

وقال "بايدن" إن إسرائيل عرضت مقترحًا جديدًا شاملًا، مُشيرًا إلى أن "إسرائيل تعرض سحب كل قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع".

وأشار إلى أن "المرحلة الثانية ستشهد تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية، وفي المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة".

وتابع قائلًا إنه "خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية".