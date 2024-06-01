عاجل
قيادي في حماس: الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيس شعبة المخابز: اليوم الأول لتطبيق زيادة سعر الخبز مر بشكل طبيعي

عبدالله غراب
عبدالله غراب

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مرور اليوم الأول من تطبيق قرار زيادة سعر الخبز المدعم لـ20 قرش مثل أي يوم أخر، والأمور مستقرة، وكل مواطن حصل على ما هو مقرر له بالنسبة للخبز من المخابز البلدية، مشددًا على أن هناك 30 ألف مخبز ينتجون الخبز المدعم.

 زيادة سعر الخبز المدعم

وأشار "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم الأول مر بشكل طبيعي، مؤكدًا أن كل مواطن يصرف 5 أرغفة وما تم إنتاجه اليوم من عدد الأرغفة المدعمة هو نفس ما كان يتم إنتاجه في الفترات السابقة، موضحًا أنه ليس هناك تأثير والجميع ملتزم واليوم كان شأنه شأن باقي الأيام.

 

وأوضح أن أصحاب المخابز له مشكلة بسبب أن التكلفة منذ 4 سنوات، وكان يجب يتم معالجة هذه المشكلات ولكن أرجاءها وزير التموين، وهناك لجنة لمناقشة المشاكل الخاصة بأصحاب المخابز، مشيرًا إلى أحد المشكلات هو أن أجر العامل في المخبز ثابت منذ 4 سنوات.

مواد متعلقة

أسامة كمال: مجزرة "الخيام" يوم أسود بالتاريخ.. ومقترح بايدن لا يقدم جديد

مستشار الرئيس الفلسطيني: بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم.. فيديو

القومي للمرأة: نعمل على توفير فرص عمل للمحافظات المعرضة للهجرة غير الشرعية

أستاذ علوم سياسية: "بايدن يقول زي ما يقول.. إسرائيل لن تقبل بالانسحاب"

"خطة البرلمان": دعم رغيف الخبز بـ96 مليار جنيه.. مازال موجودا بالموازنة الجديدة

"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء

عزة مصطفى بعد غلاء سعر العيش المدعم: "لازم يكون في رقابة صارمة"

اندلاع حريق قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ أطلقت من غزة
الجريدة الورقية