رئيس شعبة المخابز: اليوم الأول لتطبيق زيادة سعر الخبز مر بشكل طبيعي

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مرور اليوم الأول من تطبيق قرار زيادة سعر الخبز المدعم لـ20 قرش مثل أي يوم أخر، والأمور مستقرة، وكل مواطن حصل على ما هو مقرر له بالنسبة للخبز من المخابز البلدية، مشددًا على أن هناك 30 ألف مخبز ينتجون الخبز المدعم.

زيادة سعر الخبز المدعم

وأشار "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم الأول مر بشكل طبيعي، مؤكدًا أن كل مواطن يصرف 5 أرغفة وما تم إنتاجه اليوم من عدد الأرغفة المدعمة هو نفس ما كان يتم إنتاجه في الفترات السابقة، موضحًا أنه ليس هناك تأثير والجميع ملتزم واليوم كان شأنه شأن باقي الأيام.

وأوضح أن أصحاب المخابز له مشكلة بسبب أن التكلفة منذ 4 سنوات، وكان يجب يتم معالجة هذه المشكلات ولكن أرجاءها وزير التموين، وهناك لجنة لمناقشة المشاكل الخاصة بأصحاب المخابز، مشيرًا إلى أحد المشكلات هو أن أجر العامل في المخبز ثابت منذ 4 سنوات.