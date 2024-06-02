الأحد 02 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير التموين يكشف حقيقة استيراد 600 طن أوراك فراخ بعيد الأضحى (فيديو)

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة استيراد، 600 طن أوراك فراخ استعدادا لعيد الأضحى. 

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وقال خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على قناة "أون إي" السبت، إنه جرى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد وراك الفراخ للكيلو بـ110 جنيهات، وكيلو الفرخة بـ125.

وأشار إلى توفير كيلو الفراخ للمواطنين بـ 135 جنيها، و900 جرام من الوراك بـ 110 جنيهات.

أسعار الدواجن السبت

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 ارتفاعا طفيفا بالبورصة المحلية والأسواق بقيمة بلغت 3.5 جنيه للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، 124 جنيها، فيما تراوحت الأسعار بالمحلات والأسواق بين 125 و131 جنيهًا حسب المنطقة.

بلغت أسعار الفراخ البيضاء قيمة 103 جنيهات، حيث تراوحت الأسعار في المحال بين 104 جنيهات و109 جنيهات حسب التاجر.

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

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