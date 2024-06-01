نشرة التوك شو.. رفع سعر الأدوية 25% وأدلة وجود كائنات فضائية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه على حماس وإسرائيل الالتزام بالاتفاق الجديد والولايات المتحدة ستبذل كل جهدها لضمانه.

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يعيش سكان غزة الناجين من غارات الاحتلال، في جوع بسبب الحصار الصهيوني للقطاع ومنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

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سكان غزة يضيقون ملابسهم لتناسب أجسامهم بعد تجويعهم (فيديو)



قال العميد محمود السعدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لـ اللحوم والدواجن، اللحوم متوفرة بشكل كبير جدا وآمنة تماما وهناك لجان تفحص الأبقار الحية واللحوم بعد الذبح في بلاد المنشأ وهي بجودة عالية.

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بشرى بشأن أسعار اللحوم في عيد الأضحى (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شيوخ وشباب ونساء قبائل سيناء قاموا بملحمة في الكفاح بحرب الاستنزاف - حرب الـ1000 يوم - بجوار الجيش المصري في حربه مع العدو الصهيوني.

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مصطفى بكري: قوى الشر تكرر ما تعرضت له مصر بعد نكسة 67



كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل، ومعظم ردود الفعل حول رفع سعر رغيف الخبز، متابعا أن الدولة مازالت تدعم الجزء الأكبر من سعر رغيف الخبز.

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الحكومة: قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء بعد تفكير ودراسة حقيقية (فيديو)





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أنه من المتوقع أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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درجة الحرارة تصل 44.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة



أكد الفنان الإماراتي عبدالله بالخير من خلال اللقاء أنه يعرف اللبنانية هيفاء وهبي منذ زمن طويل في بداية مشوارها الفني عندما كانت تعمل“موديل”

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استضفتها في منزلي.. عبدالله بالخير: نفسي أخطب هيفاء وهبي (فيديو)



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بالفعل أصناف ناقصة من أدوية ضغط وسكر ومسكنات ومضادات حيوية وإسهال، ولكن هناك 17 ألف دواء متداول فى مصر، موضحا أن هناك شركات لديها نشاط دعائي وإعلامي وتستطيع فرض الاسم العلمي فى روشيتات الأطباء.

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شعبة الأدوية: لا بد من تحريك سعر الدواء 25% (فيديو)





كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن عدد من الحوادث وقعت، تثبت وجود كائنات فضائية تم رريتها بشكل مباشر.

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وسيم السيسي يكشف 3 حوادث تثبت وجود كائنات فضائية (فيديو)

