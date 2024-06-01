مظاهرات أمام وزارة دفاع إسرائيل لقبول مقترح بايدن بوقف حرب غزة (فيديو)

توافد عدد من المتظاهرين الإسرائيليين على مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لدعم عائلات المحتجزين الذين دعوا لاحتجاجات للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول مقترح صفقة التبادل الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، توافد المتظاهرين، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي، وجرى إغلاق الشوارع الجانبية والمؤدية للوزارة، كما طوقت الشرطة الإسرائيلية المكان لعدم خروج المظاهرات لأماكن أخرى.

فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية.

تفاصيل مقترح بايدن في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة حماس، اليوم الجمعة، إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت.

وقال: حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف: بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها.

وتابع: بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأميركية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة… لا يمكننا تضييع هذه اللحظة.

وقال بايدن: المقترح الإسرائيلي تم نقله إلى الوسيط القطري، ويشمل هذا المقترح 3 مراحل.