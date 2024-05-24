بحوث الصحة الحيوانية يشارك في عدة قوافل بيطرية خلال أسبوع
نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية بالاسكندرية التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع النقابة الفرعية بالاسكندرية بعمل ورشة عمل عن "اشهر العمليات الجراحية فى الحيوانات الأليفة واهم استخدامات السونار كما شارك بحوث الصحة الحيوانية بالزقازيق في عقد ندوة إرشادية بقصر ثقافة الحسينية بمركز ومدينة الحسينية بحضور شباب الخريجين المطالبين بالخدمة العامة بعنوان مرض البروسيلا وسلامة اللحوم والتوعية بمرض السعار وتفعيل القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ و الخاص بتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة "
تم عمل ندوة علمية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالاسكندرية وقد قام كلا من الدكتورة منى الكحكى رئيس بحوث بالمعمل بإلقاء محاضرة عن اهم المطهرات المستخدمة في الحقل البيطرى وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة و الدكتور جمال شمس استاذ الفارماكولوجى بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق بإلقاء محاضرة عن التفاعلات الدوائية وجهين لعملة واحدة والبقايا الدوائية ومخاطرها وكيفية تجنبها وذلك بقاعة المعمل الفرعى بالاسكندرية متزامنا في كما شارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في دمياط في القافله البيطريه المجانية لخدمة اهالى قرية سيف الدين بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري بالتعاون مع الدكتوره منال عوض محافظ دمياط والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحضور مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط بتنسيق مع مدير إدارة الرعاية و مدير إدارة الطب الوقائي ووكيل المديريه ولفيف من أطباء بالمديرية وقدمت الخدمات لتشمل علاج الأمراض الباطنة و الجراحة و الفحص التناسلي بالإضافة إلى مقاومة الطفيليات الداخلية و الخارجية بالإضافة إلى الندوات الارشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية و التهاب الجلد العقدي و تم توعية الفلاحين باهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم