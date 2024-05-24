وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بمراكز ومدن الشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بالمراكز والمدن بنطاق محافظة الشرقية، بتنفيذ أربع ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات والمسنين، تناولت الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، هشاشه العظام، رعاية المسنين، حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم، بالإضافة لتنظيم اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (64) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

وحدات تكافؤ الفرص

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو الآتي:

وحدات تكافؤ الفرص في منيا القمح

وعقدت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح، بتنظيم ندوة دينية بعنوان (الحفاظ على المال العام وعدم إهداره) تناولت أهمية المحافظة على المال العام لأنه ملك الجميع فهو أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية وادارة غرب التعليمية بتنظيم اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (64) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وذلك بمدرسة عبد العزيز على بالزقازيق.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، ندوتين الأولى بعنوان "هشاشه العظام" تناولت تعريف هشاشة العظام وأنواعها وأعراضها وأسبابها وكيفية تشخيص هشاشة العظام والوقاية منها، والندوة الثانية بعنوان: "حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم" تناولت تحريم الدين الإسلامي للغش والتطفيف في الكيل واحتكار السلع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر على المسلمين طعام ضربه الله بالحزام والإفلاس) بالتنسيق مع وحدة السكان بالمركز وإدارة الأوقاف، وذلك بمقر المدينة الأمنة "واحة آمان" بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وقامت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم والوحدة المحلية بدبيج بتنظيم ندوتين عن: (حقوق ورعاية المسنين) تناولت أهمية رعاية المسنين نفسيا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الصحية بديرب نجم ومديرية الصحة بالشرقية.

يذكر أن وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية قامت بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية استهدفت السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تناولت (ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة - التليفون المحمول - ندوتين عن رعاية حقوق المسنين - الاعتدال والوسطية في الانفاق).

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو الآتي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة" ناقشت مفهوم ترشيد الاستهلاك وأهميته، والاعتدال في الأمور الحياتية والاقتصادية بما يكون له الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ليسود الخير والرفاهية المجتمعية، والندوة الثانية بعنوان "الاعتدال والوسطية فى الإنفاق" تناولت عدم الإسراف والتبذير، لأن الاعتدال من صفات وأخلاق الأنبياء عليهم السلام ويجعل صاحبه عزيز النفس محبوبا من الله والناس وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بعنوان (رعاية حقوق المسنين) بوحدتي بهنيا و جميزه بنى عمرو وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة لمعلمي محو الأمية بعنوان " التليفون المحمول" تناولت الآثار الصحية والنفسية للإفراط في استخدام التليفون المحمول وخصوصًا على الأطفال وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز شؤون البيئة بالشرقية.

كما قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بتنفيذ ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام)، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو الآتي:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان: (الحد من استخدام البلاستيك) تناولت استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل: حقائب القماش أو الورق، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها والندوة الثنية بعنوان "عيد العمال " وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة مركز منيا القمح بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالسعديين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر" وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح ومركز شباب قرية السعديين ،وفرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية بتنظيم قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار تناولت الحديث عن دور الهيئة وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لعدد (43) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وعقد امتحانات فورية لإنهاء مشروع طلبة الجامعة وفى نهاية اليوم تم تسليم شهادات لمن اجتازوا الامتحان، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

دشنت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام " تناولت تعريف القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية والفرق بين القيم والأخلاق وصفات حسن الخلق، والندوة الثانية بعنوان" قضايا المراهقة والشباب ودور الشباب نحو الوطن" تناولت قضايا المراهقة والشباب من الجانب الديني و دور الشباب في رفعه الوطن بالإتقان والاخلاص فى العمل وبذل الجهد والأدلة والبراهين من القرآن والسنه لإتقان العمل واهميته وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة أمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس.