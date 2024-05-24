حفل ساهر على هامش ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج ببيت الشباب بالإسماعيلية

أقيم حفل ساهر على هامش فعاليات ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج، وذلك ببيت الشباب بالإسماعيلية، بحضور الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، وعدد من الشباب المهتمين بالأنشطة الثقافية والرياضية.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتور إيهاب صلاح، رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية دور اتحاد شباب المصريين بالخارج في تعزيز التواصل بين أبناء مصر في الخارج، ونشر ثقافة مصر الحضارية.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة منها:

عرض فني لفرقة فلكلورية.

عروض غنائية لبعض المواهب الشابة.

مسابقات ترفيهية وثقافية.

تكريم عدد من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا الحفل، وأثنوا على تنظيمه الجيد، وشكروا اتحاد شباب المصريين بالخارج على جهوده في إقامة مثل هذه الفعاليات.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الدكتور ايهاب صلاح تقديرًا لجهوده في دعم الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.