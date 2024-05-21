محافظ دمياط تتابع تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء برأس البر

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية السنانية؛ لمتابعة منظومة العمل .

وتابعت محافظ دمياط، مستجدات الموقف بملفات العمل، والوقوف على جهود الوحدة التصدي للمخالفات وآخر التطورات بمنظومة النظافة وملف التحصيلات، مشددة على الدفع بمنظومة التحصيلات والايرادات والإرتقاء بمنظومة العمل.



وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى بالوحدة ، للتأكد من انتظام منظومة العمل بها.

وتفقدت عوض، الادارات بالوحدة، تابعت خلالها منظومة العمل بها ، كما قام فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بعمل انضباط ادارى بالوحدة، حيث تبين خروج 2 من العاملين بدون إذن تم تحويلهم إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق، وتم مراجعة منظومة الايرادات بالوحدة ، وفى هذا السياق،، شددت عوض على دفع العمل بتلك المنظومة و تحقيق الانضباط الادارى بالوحدة، وعلى جانب آخر، تفقدت عوض المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لمتابعة منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت على تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين والتأكيد على ضرورة استيفاء كافة الملفات وفقًا لبنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وفى ختام زيارتها لمدينة رأس البر، لفتت إلى إزالة كافة صور المخالفات والعمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، موجهة بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات للزائرين خلال موسم الصيف.



وأجرت عوض، جولة ميدانية استهلتها بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية في رأس البر، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة فيما وقد تابعت عوض الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول 410 متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة، وعمل مرسى لمعدية نقل الركاب ، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول 910 متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى، ومتابعة الأعمال الجارية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار.



رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير

وشددت محافظ دمياط، على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير ووضع حواجز خرسانية لفصل جانبى الطريق لحين البدء فى إنشاء الجزيرة الوسطى لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر

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