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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غداً.. نقابة الأطباء البيطريين تحتفل بيوم الطبيب بدار الأوبرا المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتفل النقابة العامة للأطباء البيطريين، غدا السبت، بيوم الطبيب البيطري تحت شعار "صحة مواطن.. اقتصاد وطن"، بدار الأوبرا المصرية وسط حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة. 

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نقيب الأطباء البيطريين: صحة الإنسان مرتبطة بالحيوان والأمراض المشتركة خطيرة

وتحرص النقابة العامة في الاحتفالية، بإبراز دور مهنة الطب البيطري وتعظيم مكانة الطبيب البيطري في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان، والتأكيد على ضرورة إطلاق منظومة الصحة الواحدة، في ظل انتشار العديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتي قد تزيد عن 200 مرض أغلبها تشكل خطورة على صحة الإنسان. 

 

التحديات التي تواجه مهنة الطب البيطري

وتناقش الاحتفالية التحديات التي تواجه مهنة الطب البيطري خلال السنوات الأخيرة وكيف يمكن النهوض بها من خلال التعاون المشترك من كافة الجهات المعنية. 

 

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية عدد من الكلمات الهامة عن مهنة الطب البيطري، إضافة إلى فقرة غنائية مميزة تقدمها الطبيبة البيطرية والفنانة نادين العمروسي والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد علاء.

الجريدة الورقية