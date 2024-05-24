بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال الرصف بمركز الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المركز، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

مدينة الحسينية

كلف محافظ الشرقية، رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة باعتمادات ماليه قدرها ١٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيه بإجمالي أطوال ٥١ الف متر مسطح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 حيث جاري تنفيذ أعمال الرصف بشارع ترعة سراج ضمن الشوارع المدرجة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد التقى بالسيد كينج يونج ممثل الشركة الاستشارية الكورية (SEJIN)، و معتز زكريا ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية، والوفد المرافق لهما، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الرحمن بدوى رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وخالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة بالديوان العام، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الاستشارية في مجال مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة.

أكد محافظ الشرقية، عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا تقديم كافة سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب ممثل شركة (SEJIN) الكورية عن شكره وتقديره لإستقبال محافظ الشرقية له وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة وتنفيذ وتمويل مشروع قومي استراتيجي بقيمة ٣٠ مليون دولار، وتم الإنتهاء من معاينة وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من المدفن الصحي بالخطارة، حيث تم الإنتهاء من عمل جسات بعمق 10 أمتار في أماكن متفرقة بالمدفن الصحي وإنشاء شبكة المواسير اللازمة لاختبار كمية الغاز المتولدة من النفايات تمهيداً لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

كما قام ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية باستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ المشروع والذي من شأنه تحويل قطاع المخلفات الصلبة من قطاع خدمي مستهلك يمثل عبئا علي الدولة الي قطاع منتج يضخ للدولة استثمارات ذات عوائد مالية بتوطين صناعة جديدة لأول مرة في مصر والشرق الاوسط بتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة وتمويل كامل من شركة سيجين الكورية والشريك المصري شركة رحيل وذلك لتوليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من خلايا المدفن الصحي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال صناعة تدوير المخلفات الصلبة.

وتطرق اللقاء إلى توجيه الشكر للجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية لتعاونهم المثمر والبناء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الوفد فضلا عن الاستعداد الجيد لتنفيذه على أرض المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن وزارة التنمية المحلية قامت بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة على استعداد كامل لتنفيذ أي مشروعات تنموية وخدمية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم في إحداث التنمية المستدامة، قائلًا نرحب بالمزيد من الاستثمارات الجادة في كافة القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.