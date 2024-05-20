بيطري الشرقية يضبط 257 عبوة دواء بيطري مخالف خلال حملات تفتيشية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، الي قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز و مدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٥٧)عبوة لـ (١٧) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وذلك بالمرور على (٤) مراكز لبيع الأدوية البيطرية و ضبط (٢٩ ألف) جرعة تحصين منتهية الصلاحية و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا، بهدف زيادة الوعى البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه بالاشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وذلك بحضور كل من مديرى إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية كافة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٩٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٧٣) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٥٣) رأس ماشـية و ( ٤٥) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٣٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل (١٠٠) حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) و شروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

كما أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة بتحصين ( ٤٣ ألفًا و١٢٦) رأس ماشية ما بين تحصين ( ٢١٩ ألفًا و ٦٨٨) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢١٤ ألفًا و ٤٣٨) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٧٨٢٤) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٨١٩) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.