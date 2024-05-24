محافظ الشرقية يُتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها غداً السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول ، والعمل على منع الغش ، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لإستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة مقسمين إلى 26719 طالب وطالبه بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنه و4326 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنه و 27682 طالب وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنه و 1666طالب وطالبه بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوي 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اطمأن من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

أكد محافظ الشرقية، علي ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة .

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ 142713 طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحانية ما بين 775 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة تستوعب 141530 طالب وطالبه و 10 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية تستوعب 1100 طالب وطالبه بالإضافة الي 8 لجان لطلاب مدارس الامل تستوعب 71 طالب وطالبه و لجنه لطلاب مدارس النور تستوعب 10 طلاب ولجنه بمستشفي 57357 تضم طالبين وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة, لافتا الي أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بالتعاون المثمر والفعال بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك بمركزي الحسينية وبلبيس.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي الحسينية وبلبيس التعليميتين ومؤسسة حياه كريمة بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومي 9 و10 مايو 2024 تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات في مواد (اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكمياء - الفلسفة) يتم تقديمه من خلال نخبة مختاره من أكفأ المعلمين الخبراء في مختلف المواد التعليمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية في يومها الأول والتي تم تنظيمها بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التي تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التي تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة فى سد عجز المعلمين، والتركيز علي النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.