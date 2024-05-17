حصاد أنشطة معهد إعداد القادة خلال 5 أشهر

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد أنشطة المعهد من شهر يناير الى شهر مايو الجارى 2024 والتى أقيمت حول نشر الوعي وبناء شخصية الطالب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام مصطفي الشريف.

معهد إعداد القادة ينظم برامج تدريبية لذوي الهمم

نظم معهد إعداد القادة خلال الأعوام السابقة العديد من البرامج التدريبية التي تهتم بأبنائها الطلاب من ذوى الهمم واستكمالا لذلك عقد المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، حيث شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعالياته وأقيم تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، الدكتور صبحي حسانين مستشار الوزير للأنشطة الرياضية، والدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والشاعر هشام الجخ.

وروعي في إعداد البرنامج التنوع في تقديم المادة العلمية من المحاضرات، وورش العمل، وجلسات العصف الذهني، لبناء المبادرات الطلابية، والتي تم ادراتها تحت إشراف نُخبة من أعضاء هيئة التدريس للخروج بأفضل المبادرات من خلال لجنة تحكيم لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذا المُلتقى، والخروج بأفضل المبادرات لتمكين الطلاب ذوي الهمم، ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع

وتم الإعلان عن المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت مبادرة مبتكرون على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، فيما نالت مبادرة لنتواصل المركز الثاني وجائزة قيمتها 8 آلاف جنيه، بينما حصلت مبادرة علشانك على المركز الثالث وجائزة بقيمة 7 آلاف جنيه، وحصل على المركز الرابع مبادرة قاموس الإشارة الأكاديمي، والمركز الخامس مبادرة طاقة مش إعاقة، بينما حصلت مبادرة رؤية تكنولوجية على المركز السادس.

وبرعاية وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة وبمشاركة 20 دولة عربية، نظم معهد القادة البرنامج التدريبي إعداد قادة الوطن العربي بمحافظة الأقصر وبالتعاون مع جامعة الأقصر بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء في جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك تأكيدا على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون العربي المُشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية؛ لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي والمصري القادر على تحمل المسئولية، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المُحاضرات التي تعمل على تنمية مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، إضافة إلى مُناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، وكذا التوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة في محاربة الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن ورش عمل ذاتية حول المُبادرات المُهتمة بتنمية المُجتمعات في الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، واستهدف 200 طالب وطالبة من الجامعات العربية والمصرية من 20 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية؛ ويعد هذا البرنامج النسخة الثالثة.

كما نظم معهد إعداد القادة، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار " قادة المستقبل" بحضور الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الاهلية، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وهدف إلى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عدد من الجلسات والمحاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ومهارات التعلم والتعامل مع الطلاب، وأيضا تضمن الملتقى التوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، بجانب التوعوية بوسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبي تم تجديد بروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة ويمثله الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، ويمثلها الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة، حيث جاء ذلك في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى بناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب وذلك من خلال مشاركاتهم في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة تحقيقا لأهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤوليتها تجاه وطن.

وقد نظم المعهد البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية، طبقا لتوجيهات الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف تحقيق التنمية المهنية والذاتية للقيادات، واكتساب أحدث المهارات والكفاءات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، وذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتضمن البرنامج محاضرات حول فن القيادة الإدارية والجامعية، والتحول الرقمي، والجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب التوعية بأسس الأمن القومي ومكافحة الفساد.

واستمرارًا لدور معهد إعداد القادة كمنارة تدريبية، عقد البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات متنوعة تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، مع تزويدهم بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي في الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومي .

كما نظم معهد إعداد القادة للعام الثاني على التوالي ملتقى "رمضان يجمعنا" تحت عنوان "ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات" لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتضمن الملتقى الجلسة الافتتاحية واجتماعات مع الطلاب المشاركين، وبروفات للعروض الخاصة بكل جامعة، إلى جانب محاضرات لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، والتوعية بدور الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومناقشة وسطية الخطاب الديني ودوره في محاربة الأفكار المتطرفة، وفي ختام الملتقى، أبدع الطلاب و أبهروا الحضور بأصواتهم العذبة في الأناشيد الفردية والجماعية، وتضمنت: (تلاوات من القرآن الكريم - ابتهالات دينية - وتواشيح متميزة).

وفي ذكرى عيد تحرير سيناء وبمُشاركة 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية وتحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة نظم معهد إعداد القادة وجامعة السويس رئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار "مصر حُرة آمنة سالمة، وتضمنت الفعاليات طابور عرض للجامعات المُشاركة، وحفلاً فنيًّا قدمه كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس، فضلاً عن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية ، وكذلك تنظيم لقاءات توعوية للطلاب حول البروتوكول والاتيكيت، والمراسم، ومحاضرات عن الأمن القومي المصري ودور الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة، فضلاً عن استعراض بطولات أهل السويس في الدفاع عن الوطن، وعلى هامش المهرجان، تم إعلان نتائج المُسابقات في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والفنية.

وقد نظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبى للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، ويسهم البرنامج في توفير التدريب على المهارات العلمية التي يحتاجها معاونو أعضاء هيئة التدريس أثناء سفرهم للخارج، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج بشكل مشرف، نظرًا للدور الكبير الذي يحققونه في التنمية المستدامة، وتضمن البرنامج العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات" وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، هذا بجانب ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.

ونظم المعهد اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب حيث هدف إلي صقل مواهب الطلبة واكتشاف قدراتهم الإبداعية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم، وحثهم على تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، وتضمنت الفعاليات مسابقات في مجالات متنوعة حيث تتمثل مجالات التسابق فى" صحف الحائط، الخط العربي، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإنشاد الديني، الإلقاء والخطابة، والترانيم الدينية، كما تضمن اللقاء محاضرات توعوية حول دور الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ووسطية الخطاب الديني في محاربة الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه استقبل الدكتور كريم همام، الدكتور مصطفى بيومي، مساعد الوزير لتبادل الرؤى وبحث التعاون في سبيل خدمة الطلاب بجميع الجامعات ومناقشة خطة الأنشطة والحياة الطلابية، وخلال اللقاء تم مناقشة مشكلات الطلاب ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى وفقاً لاستراتيجية وزارة التعليم للأنشطة الطلابية.، كما تم خلال اللقاء تفقد منشآت المعهد ومتابعة التطويرات التي تمت على أرض الواقع والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة.

كما استقبل الدكتور كريم همام، الدكتور محمد عبدالله محمد حمزاوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، وذلك فى إطار حرص جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، على تعزيز العلاقات والتعاون مع المعهد، وبحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتنظيم العديد من الفعاليات المختلفة في مجالات تسهم في المهارات القيادية والأنشطة الطلابية.

وقد ترأس الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، لجنة تحكيم المرحلة النهائية للملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة الفيوم.

هذا وقد تم اختيار معهد إعداد القادة عضوًا بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية لـ3 أعوام، التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي، وهذا يرجع إلي أهمية دور معهد إعداد القادة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وتقديم برامج وندوات توعوية وتثقيفية، والعمل على تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب، ويضم المجلس في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي (الجامعة المُستضيفة لمقر المجلس)، ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، بالإضافة إلى مدير معهد إعداد القادة

وللمرة الأولى في تاريخ معهد إعداد القادة تم استضافة اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت، الأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس بجانب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وقد شهد الدكتور كريم همام افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم التي تنظمها جامعة جنوب الوادى، وتعقد الفعاليات تحت رعاية وزارتي التعليم العالي، والشباب والرياضة.

كما شهد الدكتور كريم همام انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع الذي تنظمه جامعة الأزهر الشريف لإعداد الكوادر الطلابية ..تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم البرامج التدريبية للكوادر البشرية وإعداد شباب قادرين على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشاب الجامعي والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسهم وانتمائهم الوطني، من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة، وصقل خبراتهم بقضايا الوطن لتعزيز قيم المواطنة من خلال مشاركة الطلاب الفعالة ، ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .