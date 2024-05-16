وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الرابعة على هامش زيارة وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية للعمل على الاستفادة من مبادرة بنك المعرفة المصري.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية التجربة المصرية الرائدة في بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، والتى تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان.

أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب.

ونبه وزير التعليم العالي بإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين في بنك المعرفة بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وأطلق بنك المعرفة بالتعاون مع شركة انترازيرو النظام السحابي "iTest" الذي يُمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الإلكتروني في مصر، موضحًا أن "iTest" نظام مصري يُتيح إدارة بنوك الأسئلة وتحسين أداء الامتحانات والاختبارات الإلكترونية بشكل مُبتكر.

ويوفر بنك المعرفة المصري قدرات مُتقدمة في المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان النزاهة الأكاديمية، كما يتميز بمرونة في إعداد نماذج امتحانات مُختلفة تُناسب جميع الأنظمة التعليمية، وكذا الدعم للغات المُتعددة وأنواع الأسئلة المُختلفة.

كما يوفر بنك المعرفة تحليلات شاملة وتقارير مفصلة تُساعد المعلمين ومُتخذي القرار في اتخاذ قرارات مُستنيرة بناءً على الأداء الفعلي للطلاب، مشيرًا إلى أن نظام "iTest" يعززُ من كفاءة المؤسسات التعليمية ويُسهم في رفع مستوى التعليم في مصر.