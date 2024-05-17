الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط عامة لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن الضوابط التربوية الحاكمة لوضع امتحانات الشهادة الإعدادية أو غيرها. 

مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تحذير مهم من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وأوضح الخبير التربوي أن هناك شروط عامة في الاختبار يجب أن يراعيها واضعو الأسئلة في مختلف الامتحانات منها الشهادة الإعدادية. 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة الحالية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بحسب جداول امتحانات كل محافظة على حدة على أن تنتهي يوم 23 مايو الجاري. 

معايير وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 

  1. ارتباط الأسئلة بأهداف مقرر الشهادة الإعدادية ونواتج التعلم والموضوعات المقررة.
  2. أن تكون الأسئلة ممثلة لكل الموضوعات والأهداف في مناهج الشهادة الإعدادية وفقا لأوزانها النسبية.
  3. أن تصاغ أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بلغة سهلة وواضحة لا غموض فيها إلا إذا كان الغموض هدفا في حد ذاته وفقا لطبيعة المادة.
  4. أن تتدرج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من السهل إلى الصعب ولا يشترط ترتيبها بنفس ترتيب الكتاب.
  5. مراعاة مناسبة الزمن اللازم للإجابة على جميع الأسئلة للزمن الكلي المخصص للاختبار حتى لا يصاب الطلاب بالقلق والتوتر.
  6. خلو أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من الأخطاء الإملائية والصياغة المبهمة وغير الدقيقة .
  7. أن تكون تعليمات الإجابة على الأسئلة واضحة ومكتوبة أمام كل سؤال مع وضع الدرجة المستحقة لكل سؤال أمامه أيضا .

 

ونوه الخبير التربوي بأنه فيما يتعلق بالقدرة التمييزية لكل عبارة ومعاملات السهولة والصعوبة وثبات الاختبار فهذه أمور لا يمكن لواضع الاختبار التحقق منها لأنها تحتاج إلى فريق عمل مدرب لإعداد وإنشاء بنوك الأسئلة وإجراء تحليلات إحصائية متقدمة ولا بد حينئذ من تطبيق أسئلة الاختبار على عينة من الطلاب لحساب هذه الخصائص.
 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بالالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والابتعاد عن التعقيد فيها. 
 

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