الخشت يشارك في مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2024 للاقتصاد الرقمي

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024».

وانعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات والذي افتتحه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

كما حضر الدكتور الخشت اجتماع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على الدور المحوري للتعاون البحثي الدولي بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وما لهذا التعاون من أثر علمي كبير في دفع عمليات التحول الرقمي للاقتصاد العربي.

الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال

وأشار الدكتور الخشت، إلى دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي يتبنى مبادرة مليون رائد أعمال عربي، حيث تم استحداث مقرر ريادة الأعمال وتعميمه كمقرر دراسي على جميع كليات وطلاب جامعة القاهرة منذ عام 2018 في وقت مواكب لإطلاق الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.

وشهد الدكتور الخشت، الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي «2024»، وإطلاق مبادرة إنشاء مركز «حكمة» للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، ومبادرة الذكاء الاصطناعي العربي لدعم الابتكار وتطوير الحلول القطاعية والوصول إلى المعلومات باللغة العربية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بدولة الإمارات التي أصبحت مركزًا من أهم مراكز الاقتصاد العالمي ودورها الحيوي في التجارة العالمية وبدورها البارز في تعزيز التعاون العربي، خاصة من خلال مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تعتبر جامعة القاهرة أحد الشركاء البارزين في إعدادها وفي تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.

وأعرب الدكتور الخشت عن تقديره لعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الإماراتية وتقديره لعمق الروابط بين القيادة السياسية المصرية والإماراتية وبين الشعبين الشقيقين.

يأتي المؤتمر في إطار مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بمشاركة جامعة القاهرة تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وإشراف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبحضور كوكبة من القيادات العربية والعالمية، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الإمارات، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق جامعة الدول العربية. كما حضر المؤتمر أكثر من 500 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 25 ألف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة من 130 دولة، فيما تجاوز عدد الشركات والمؤسسات العارضة 720 شركة دولية، و400 شركة ناشئة. وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر، الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت كان قد اعتمد اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في سبتمبر 2018، وذلك في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية في إطار "رؤية استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في الدول العربية"، وتضمنت الاتفاقية، تحسين مستوي المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، وتوعية وتوجيه المستثمرين لاعتماد المرافق والبنية التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي بشكل آمن وموثوق، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية الشبيهة.