فرض الإجابة بالقلم الجاف في امتحانات الثانوية العامة 2024

فرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجابة بالقلم الجاف في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة الإجابة بالقلم الجاف في امتحانات الثانوية العامة 2024 وليس القلم الرصاص أو أي قلم آخر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التصحيح لا يعتد بالإجابة سوى بالقلم الجاف، لذا يجب أن تكون الإجابة النهائية في امتحانات الثانوية العامة 2024 به.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في حالة عدم تأكد الطالب من إجابته في امتحانات الثانوية العامة 2024 يمكنه الإجابة بالقلم الرصاص مبدئيا ثم مسحه واختيار الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف للحفاظ على حقه.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 يتسلمون في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقة البابل شيت فقط.