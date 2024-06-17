ممثل مصري مشهور يشارك في مسلسل إسرائيلي.. وأشرف زكي يكشف موقف النقابة|ما علاقة النبي داود؟

أثار ممثل مصري شاب يُدعى مايكل إسكندر غضب المصريين بعد إعلانه عن المشاركة في مسلسل إسرائيلي بعنوان "بيت داود" بالتعاون مع نخبة من النجوم الإسرائيليين، والذي تدور أحداثه حول محاكاة قصة النبي داود بكل تفاصيلها.

مايكل إسكندر متهم بالتطبيع الصهيوني بعد مشاركته في المسلسل الإسرائيلي بيت داود

اتهم العرب مايكل إسكندر، بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجاهله حب الإبادة الجماعية الدامية، التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي على أهل غزة وفلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي عام 2023، خاصًة على الأطفال، والنساء، والشيوخ.

مايكل اسكندر

أعرب مايكل اسكندر عن سعادته البالغة للمشاركة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داود"، ولك خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" حيث قال: "أشعر بالتواضع والشرف لمشاركتي في هذا العمل".

المصري مايكل اسكندر عن المشاركة في مسلسل إسرائيلي: أشعر بالشرف يا لها من نعمة

وتابع اسكندر: "إن سرد قصة النبي داود وجعله إنسانًا هو أروع تجربة في حياتي، لا أستطيع أن أصف مشاعري بالكلمات، ويا لها من نعمة أن تكون قادرًا على سرد هذه القصة مع أجمل الناس".

واختتم مايكل منشوره قائلًا: "لا استطيع الانتظار حتى أرى هذا العرض كل الحمد لله".

عرض المسلسل الإسرائيلي بيت داود على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية قريبًا

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "بيت داود" قريبًا، على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية، بالتعاون الإنتاجي مع شركة أمازون الشهيرة وشركة Wonder وشركات أخرى أمريكية.

أشرف زكي يكشف موقف نقابة الممثلين من الممثل المصري مايكل اسكندر بعد مشاركته في مسلسل اسرائيلي

وبدوره، كشف د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موقف النقابة من مشاركة الممثل المصري مايكل إسكندر في تقديم دور البطولة بالمسلسل الإسرائيلي "بيت داود" بالتعاون مع نخبة من النجوم الإسرائيليين، ليؤكد إنه غير مقيد بنقابة المهن التمثيلية وغير تابع لها وبالتالي ليس للنقابة الحق في معاقبته أو إتخاذ أي موقف تجاهه، لمشاركته في عمل إسرائيلي.

أشرف زكي

وشدد نقيب الممثلين على إن نقابة المهن التمثيلية ستظل تناصر القضية الفلسطينية، ولن تتراجع عن هذا الأمر، مشيرًا إل أن أي فنان مصري من أعضاء النقابة سيشارك في عمل إسرائيلي سيتم خضوعه لعقاب قاسٍ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.