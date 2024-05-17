وضع خطة لإدخال الذكاء الاصطناعي في المدارس

أوصت ورشة الأكاديمية المهنية للمعلمين يوضع مخطط واضح محدد فيه الأدوار والمسئوليات لكيفية إدخال الذكاء الاصطناعي في المدارس من خلال وضع خطة استراتيجية واضحة ومحددة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل إقليمية عقدتها أكاديمية المعلمين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم"، عبر تطبيق "zoom".



ونوهت الورشة بأن وضع الخطة يكون بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ووزارة المالية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بأنظمة الذكاء الاصطناعي.



وجاءت توصيات الورشة انطلاقا من جهود الدولة الحثيثة في تحقيق رؤية مصر 2030، وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين العملية التعليمية بجميع عناصرها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة منظومة التعليم.

وشملت توصيات ورشة الذكاء الاصطناعي تعزيز العمل والتعاون بين جميع قطاعات الدولة المعنية في دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحويل المدارس قدر الإمكان إلى مدارس ذكية، وبذل جميع الجهود الممكنة لتحسين مستوى جميع المعنيين بالعملية التعليمية.

إتاحة مواد اختيارية لطلاب المدارس في الذكاء الاصطناعي

كما أوصت الورشة بإتاحة مواد اختيارية لطلاب التعليم قبل الجامعي في مجال الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الموهوبين والعمل على رعايتهم، وتوظيف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من المقررات الإلكترونية.

وأوصت أيضًا بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنمي مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ، وتعزز التعلم المستقل والتعلم التعاوني، وتوظيف الروبوت التعليمي في جميع المدارس، والاستفادة منه كمساعد للمعلم وميسر لبعض الأعمال التي تأخذ مجهودًا من المعلم كتصحيح الواجبات والاختبارات للمساعدة في حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين.

وتضمن التوصيات إنتاج أدلة استرشادية باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع المعلمين لكيفية استخدام الروبوت التعليمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وعقد دورات وورش عمل تعريفية للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

كما تضمنت توصيات ورشة الذكاء الاصطناعي مراعاة سياسة وأخلاقيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لاحتياجات المتعلمين المستخدمين لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الحقوق الجماعية للأطفال وتوفيرها، ومراعاة التطبيقات الذكية للفروق الفردية بين التلاميذ، وإعطاء المتعلم مساحة أكبر للتعلم الذاتي.

وأقيمت الورشة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين بمواصلة جهود تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعى وأهميته فى إثراء العملية التعليمية.