من المطبخ الأردني.. حضري  منسف بالدجاج والطماطم

منسف بالدجاج من الوصفات الشامية المشهورة التي يحبها جميع الشعوب وتختلف طريقة عملها حسب كل دولة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل منسف بالدجاج والطماطم اللذيذة.

طريقة عمل منسف بالدجاج والطماطم

المقادير

- الدجاج : كيلو





- لبن : 1 كيلو (مخلوط مع جميد أو لبن عادي)





- أرز بسمتي : 3 اكواب





- مرق دجاج : 5 اكواب





- البصل : 2 حبة





- السمنة : 3 ملاعق كبيرة





- طماطم : كيلو (مقطعة ناعم)





- معجون الطماطم : نصف كوب





- الثوم : فصّان (مدقوق)





- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة





- الكركم : ملعقة صغيرة





- القرفة : 2 عود





- كبش القرنفل : حسب الحاجة





- حبهان : حسب الحاجة (حبّ)





- ملح : حسب الرغبة





- بهارات مشكلة : حسب الحاجة





مكسرات : حسب الرغبة (زبيب - صنوبر – بقدونس)

طريقة التحضير

اسلقي الدجاج في الماء وضعي معه عيدان القرفة، وكبش القرنفل، وحبّ الهيل، وقليلاً من الكركم وملحاً وبهارات مشكلة، ومن ثم أضيفي نصف كمية البصل المقطع لشرائح.

ضعي اللبن المخلوط مع الجميد في وعاء للطبخ، وارفعيه على نار هادئة حتى الغليان مع التحريك المستمر، ومن ثم أضيفي الدجاج، واتركيه على نار هادئة حتى درجة الإستواء.

في قدر عميق على نار متوسطة، شوّحي باقي كمية البصل، وضعي الطماطم المقطعة ناعم، ومعجون الطماطم، وفصان من الثوم المدقوق، واتركي الخليط لـ 5 دقائق.

أضيفي الأرز بعد غسله، وضعي كمية مرق الدجاج، واتركي الأرز حتى يغلي الماء، ثم خففي النار تحته، وضعي غطاء الطنجرة، لن يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة لتحصلي على الحبة المثالية.

اسكبي الأرز في طبق، وضعي فوقه قطع الدجاج، بعد رفعها من اللبن، وزيني الطبق بالصنوبر المحمص والزبيب، ثم رشيه بوريقات البقدونس، وقدميه مع شراب اللبن بالجميد.





فوائد تناول الأرز البسمتي

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تحتوي أغلب أنواع الأرز وخاصة الأرز الأبيض على مؤشر مرتفع من نسبة السكر، وهذا عكس الأرز البسمتي الذي يملك مؤشر نسبة سكر منخفض إلى متوسط أي بين 50 - 58، لذا يمكن إدراج كمية قليلة من الأرز البسمتي في النظام الغذائي الصحي لمرضى السكر.﻿

ويجدر التنويه أنه ربطت مراجعة بين تناول الحبوب الكاملة بانتظام مع خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

محتوى أعلى من الألياف

من أبرز فوائد الأرز البسمتي المحتوى العالي من الألياف الغذائية التي يساهم تناولها بكميات كبيرة في تقليل خطر الإصابة بالسكري والحد من مشكلات الجهاز الهضمي كالإمساك.

إذ أن الألياف الموجودة في الأرز البسمتي هي ألياف قابلة للذوبان وهذا يعني أنها تضيف كتلة للبراز وتساعد في نقلها عبر الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة القلب

من أبرز فوائد الأرز البسمتي دوره في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات الكولسترول وتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يعد عامل مهم في الإصابة بأمراض القلب.

أظهر تحليل لـ 45 دراسة أن تناول الحبوب الكاملة تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.



الحفاظ على صحة الدماغ

تحتوي الحصة الواحدة من الأرز البسمتي التي يصنع منها وصفة الـ منسف على 22% من الكمية الموصى بها من فيتامين ب 1 المعروف بالثيامين، ويعد الثيامين فيتامين مهم لصحة الدماغ، يمكن أن يؤدي النقص فيه للإصابة باعتلال الدماغ الفيرنيكي .

تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحي

يعد النوع البني من الأرز البسمتي من الحبوب الكاملة، أي يحتوي على أجزاء النواة الثلاثة وهي البذرة والنخالة والسويداء. يرتبط تناول الحبوب الكاملة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

إذ ربطت دراسة أجريت على 80 شخصًا استبدلوا الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة بأن الالتزام بتناول الحبوب الكاملة خفض مستويات علامات الالتهاب.





محتوى أقل من الزرنيخ

الزرنيخ هو معدن ثقيل يضر بالصحة ويساهم في الإصابة بمرض السكري ومشكلات القلب وأنواع معينة من السرطان وآثار صحية مزمنة ضارة، يميل هذا المعدن للتراكم في الأرز أكثر من الحبوب الأخرى، لذا قد يكون هذا الأمر مقلقًا للأشخاص الذين يتناولون الأرز بانتظام.





يتميز الأرز البسمتي مقارنة بأنواع الأرز الأخرى أنه يحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ، وهذا ما بينته إحدى الدراسات احتواء الأرز البسمتي من الهند وكاليفورنيا وباكستان على زرنيخ بكميات أقل من أنواع الأرز الأخرى.





ويجدر التنويه أن الأرز البسمتي البني يحتوي على كميات أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز البسمتي الأبيض، إذ يتراكم الزرنيخ في طبقة النخالة الخارجية الصلبة.