ريم سامي تصدم الجمهور بفستان فرحها على المغازي.. (شاهد) الصور الأولى من حفل الزفاف

أطلت الفنانة ريم سامي كأميرة من أميرات ديزني في حفل زفافها على منذ قليل على رجل الأعمال محمد المغازي، إذ تألقت بفستان زفاف ناعم مزج بين الأنوثة والرقة في آن.

فستان زفاف ريم سامي

اختارت ريم فستان زفاف ساحر كلاسيكي، مصمم من الستان الأبيض اللامع، ذا حمالات رفيعة، ومكشوف الظهر والأكمام، وله فتحة ظهر كبيرة في آخرها فيونكة بحجم كبير تظهر حوافها من الأمام، فيما نسقت عليه طرحة زفاف من الدانتيل الرقيق، واعتمدت تصفيفة شعر مميزة حيث رفعت خصلاته كعكة أنيقة وتزينت بمجموعة أنيقة من الإكسسوارات الفخمة.

تحتفل ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، الليلة بزفافها، على رجل الأعمال محمد المغازي، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور أهل العروسين والأصدقاء والمقربين من الوسط الفني، وذلك بعد إقامتها حفل توديع العزوبية مساء الخميس مع أصدقائها المقربين وبحضور زوجها.

وكانت ريم احتفلت بعقد قرانها عليه في يوم 22 مارس، بحضور نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني على رأسهم مي عمر زوجة شقيقها، ورنا رئيس وبسنت صيام.

آخر أعمال ريم سامي

على صعيد آخر، ، كانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي دورها في مسلسل "حدوتة منسية"، المكون من 30 حلقة، وشاركها البطولة النجوم سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمد على رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، وعلاء قوقه، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

كما شاركت ريم في المسلسل الكويتي "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وشاركها بطولته أسمهان توفيق، وليالي دهراب، وفي فؤاد، وعبد العزيز أحمد، وأحمد السعدون، وهو من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي.