بسعر غير متوقع| يارا حسام حسن تخطف الأنظار بجمبسوت لافت في خطوبتها

تألقت يارا ابنة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بإطلالة جذابة، أثناء احتفالها بخطبتها على رجل الأعمال أحمد علي راشد، وسط عدد قليل من الأهل والأصدقاء، واختارت الأبيض؛ لتظهر أكثر جمالًا ونعومة.

وإرتدت يارا حسام حسن جمبسوت تميز بتصميمة البسيط والأنيق، فضم بنطال بساقين فضفاضتين، وتوب كب مكشوف الأكتاف، ومثبت فيه إكستنشن طويل على أحد الجانبين، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

وتجاوز سعر الجمبسوت 9 آلاف جنيه، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت سلسلتين مختلفة الأطوال، وإسورتين باللون الذهبي وخاتم .

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يارا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة، وقسمت غرتها على الجانبين؛ لتعطي لمسة جذابة وأنيقة.

واختارت يارا حسام حسن مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها وملابسها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بمكياج بسيط فوق العين، باستخدام الآيشادو والماسكرا، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الداكن.

معلومات عن يارا حسام حسن

- الابنة الكبرى للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

- احتفلت بخطبتها على الشاب أحمد درويش قبل ساعات في حفل صغير.

- درست دراسات الاتصال الجماهيري والإعلام في الكلية الكندية الدولية CIC.

- لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويتابعها 14.1 ألفًا.

- من محبي الموضة ونشر الصور والفاشون «بلوجر».

- لديها أراء كروية وتحب الكورة مثل والدها.

- تتمتع بموهبة في التصوير.

- تجمعها علاقة صداقة قوية بوالدها وشقيقها عمر وشقيقتها زينة.

- عادة ما تنشر صور برفقة والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي.

من هو خطيب يارا حسام حسن؟

المحاسب أحمد راشد خطيب يارا حسام حسن، هو نجل رجل الأعمال علي راشد، ويرأس مجلس إدارة مجموعه راشد للاستثمار، والعضو المنتدب لشركة طيبة للحديد، والعضو المنتدب لشر كة القاهره للزيوت.

حسام حسن يتعرض لوعكه صحية

خرج حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد من المستشفى بعد التعرض لأزمة صحية مفاجئة، وذلك قبل الإحتفال بخطوبة ابنته يارا، وذهب لمتابعة مباراة في الدوري المصري الممتاز.

وحضر حسام وتوأمه إبراهيم مدير منتخب مصر وبقية أفراد الجهاز الفني مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري الممتاز، مساء الاثنين، قبل أن يتعرض حسام لأزمة صحية ويُنقل إلى المستشفى للخضوع للعلاج، بينما خرج فجر الثلاثاء.

وذهب حسام، الهداف التاريخي لكرة القدم المصرية، مع بقية أفراد الجهاز الفني لمتابعة مباراة سيراميكا مع الجونة في القاهرة لمواصلة متابعة اللاعبين، واختيار تشكيلة منتخب مصر.

ويحظى حسام بتكريم من مسؤولي الأندية كلما ذهب لمتابعة أي مباراة محلية، وكان اليوم على موعد مع احتفال من سيراميكا، وحصل على قميص يحمل اسمه ورقمه الشهير 9، بينما كان نصيب إبراهيم قميصاً مماثلاً عليه الرقم 2.

ويحمل حسام سجلاً مذهلاً لاعباً، ونال لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، لكنه لم يحقق النجاح نفسه مدرباً رغم قيادة فرق كثيرة منها الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد ومنتخب الأردن.