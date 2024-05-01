شيري عادل تتألق بالأسود وتسرق الأنظار بقوام ممشوق (صور)

خضعت الفنانة شيري عادل لجلسة تصوير جديدة، لفتت بها الأنظار بأنوثتها وجمالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

شيري عادل

وبدت شيري عادل بفستان كب، تميز بلونه الأسود، وقصته محددة الخصر بتصميم الـ A Line، ومطرزة بالخرز الفضي، وحملت شال مصنوع من الفرو، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

وتزينت شيري بمجموعة من المجوهرات المرصعة من الألماس، فضمت أقراط دائرية تتدلى من أذنيها، وعقد قصير يتدلى حول العنق، بالإضافة لأنسيال وخاتم يعكس أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شيري عادل تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي، كما قسمت الغرة على الجانبين؛ لتعكس جمالها وأنوثتها.

ووضعت شيري مكياج بسيط وجذاب، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش طويلة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، كما اختارت أحمر شفاه بنفس اللون؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

شيري عادل

شيرى عادل: حبيت دور الصحفية في فيلم "عادل مش عادل"

وفي سياق متصل، تحدثت الفنانة شيري عادل، عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم “عادل مش عادل”، الذى عُرض فى دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، وكيف استعدت لدورها في الفيلم.

وقالت الفنانة شيري عادل خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد الإلكترونية»: كنت مبسوطة أن الفيلم لايت كوميدي وهي شخصية حماسية، وعايزة تعمل سبق صحفي طول الوقت والكاركتر نفسه لذيذ وحبيته وأنا بقرأه ودائما مبتسمة.

هل شعرتى بخوف من تأدية دور الصحفية؟، أجابت شيري: "لو حسيت بخوف مكنتش قدمته لأن لازم أي مهنة هقدمها اشوف أبعادها وايه اللي وصله لكده، ولازم يبقى في أسباب في الشخصية، واستعنت بصديقة صحفية أعرفها تساعدني في الدور".

أضافت شيرى عادل عن الدور :" حبيت دور الصحفية جداً وقريب لقلبي أوي وحسيت بيها أوي، لأن الدور جديد عليا وشدني لانه مكتوب حلو، والصحافة مهنة مرهقة ومحتاجة زهن حاضر طول الوقت".

أشارت “شيرى عادل” عن رأيها فى الأدوار الكوميدية، قائلة:" اعتبر التمثيل كله صعب سواء كوميدي أو عياط أو ابتسامة على وش الناس، ولازم يبقى الشخص حقيقي اوي عشان يتصدق".

تابعت شيرى عادل خلال حديثها «للوفد»، قائلة:" الكواليس مع الفيشاوي حلوة أوي والمذاكرة هي اللي صعبة، بنشكر المنتج على حكاية التبرع لأهالي غزة بإيردات العرض الخاص وسعدت جدا بأقتراحه لذلك".

وعن شعورها بعرض فيلمين لها بنفس التوقيت، قالت شيري: كنت قلقانه إن الفيلمين ينزلوا في نفس الوقت، ولكن سمعت أن فيلم “أصل الحكاية” هيتأجل.

يذُكر أن فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.