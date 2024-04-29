شاي ماتشا.. كافيين أعلى من القهوة| الفوائد وطريقة التحضير

شاي ماتشا من المشروبات الصينية التي اشتهرت في الفترة الأخيرة، حيث يفضله البعض عن القهوة العادية؛ لاحتوائه على نسبة كافيين أعلى وفوائد أكثر، وليس له أعراض جانبية مثلها، فلا تلحق الأذى للمعدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير شاي الماتشا وفوائده للجسم.

والـ ماتشا هو أنقى نسخة من الشاي الأخضر الذي يتميز بمغذيات رائعة ويتحقق اللون الأخضر القوي للماتشا، من خلال تغطية نبات الشاي بنحو 20-30 يوما قبل الحصاد، ما يساعد على زيادة إنتاج الكلوروفيل والأحماض الأمينية.

ماتشا

طريقة عمل شاي ماتشا

المقادير

- بودرة الـ ماتشا : ملعقة صغيرة (مسحوق)

- الماء : نصف كوب (مغلي)

- حليب : نصف كوب (سائل ودافئ)

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

طريقة التحضير

ضعي مسحوق الـ ماتشا في كوب التقديم، ثم صبّي فوقه الماء المغلي، وحركي جيداً باستخدام خفاقة الماتشا حتى تتشكل طبقة رغوية.

صبّي الحليب واخفقي المزيج مرة أخرى، حتى يصبح المزيج كله رغوياً.

أضيفي العسل وحركي جيداً حتى يذوب تماماً.

قدمي شاي الـ ماتشا للتنحيف ساخناً.

فوائد شاي الماتشا

يساعد على إنقاص الوزن

من أكثر الفوائد الصحية التي يبحث عنها الناس في شاي الماتشا فقدان الوزن، وآلية عمل شاي الماتشا هي تسريع عملية التمثيل الغذائي مما يزيد من استهلاك الطاقة وبالتالي يفقد الوزن.

ويفضل ممارسة الرياضة بجانب شرب شاي الماتشا للحصول على النتيجة المرجوة والمرضية.

يقي من أمراض القلب

بشكل عام ، ارتبط تناول الشاي الأخضر بحماية القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، والأمر نفسه ينطبق على شرب الماتشا أيضًا، ولاحتوائه على مركبات تساعد على خفض الكولسترول السيئ ، وخفض الدهون الثلاثية ، ونقصها يعني حماية القلب من الأمراض بشكل أكبر.

يعزز قدرات التركيز

يساعد وجود الأحماض الأمينية L-theanine في الماتشا على زيادة الاسترخاء والراحة، وإذا تم دمجها مع الكافيين الموجود أيضًا في شاي الماتشا ، فإن هذا سيساعد في زيادة اليقظة والقدرة على التركيز.

وجد الباحثون أن استهلاك 200 ملغ من الحمض الأميني L-theanine يحسن القدرات العقلية والانتباه ، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2017 استهدفت 17 مشاركًا، ولاحظ الباحثون أن هذه النتيجة تصبح أقوى إذا قاموا بدمج الأحماض الأمينية مع الكافيين.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي شاي الماتشا على مضادات أكسدة تسمى (Epigallocatechin-3-Gallate) والتي لها دور في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والأورام المختلفة ، حيث وجدوا أن هذه المواد المضادة للأكسدة تعمل على منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

لماذا الماتشا بديل صحي للقهوة؟

عندما نشرب الشاي المحتوي على الكافيين بدلا من القهوة، فإن التأثيرات الجسدية مثل تسارع ضربات القلب أو اهتزاز الأطراف تكون أقل دراماتيكية، ولكن زيادة مستويات الطاقة يمكن أن تطول، بحسب سميث.