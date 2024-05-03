هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بملابس رياضية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة.

وظهرت هنا الزاهد بملابس رياضية جذابة، مرتدية بنطلون ليجن باللون الأسود، ونسقت عليه تيشيرت نفس اللون وبنصف أكمام، ومطبوع عليه برسمة متعددة الألوان؛ لتعطي لمسه مبهجة للوك، وربطت على خصرها كارديجان أسود؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات، مكتفية بإسورة باللون الأزرق وساعة سوداء.





الفنانة هنا الزاهد

وانتعلت حذاء مسطح رياضي متعدد الألوان، فضم اللون الأزرق مع الوردي والأصفر، ونسقت مع جوارب طويلة باللون الأبيض، مما أضاف لمسه مميزة للوك.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنا الزاهد تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية ح تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم، وفضلت الظهور بملامح ناعمة وهادئة، فلم تضع أي مكياج، واعتمدت على جمالها الطبيعي الساحر، كما ارتدت نظارة شمسية سوداء تتناغم مع اطلالتها.

هنا الزاهد تشارك في العيد بفيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"

وشاركت الفنانة هنا الزاهد في عيد الفطر بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، لتجسد فيه شخصية "درية"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

الفيلم من بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.





هنا الزاهد هي ممثلة مصرية، وابنة (شيرين المنزلاوي) زوجة الفنان طلعت زكريا، وكانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل (فرق توقيت) مع الفنان تامر حسني.





هشام ماجد يرد على اتهامه بسرقة فيلمه الجديد

وحل الفنان هشام ماجد ضيفًا على برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث رد على الاتهامات التي وجهت لفيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تشاركه في بطولته الفنانة هنا الزاهد بأنه مقتبس من الفيلم الاميركي الشهير "باربي".

وقال هشام ماجد إن الناس ربطت بين فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به في برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.

وتابع هشام: "فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عامًا كاملًا فى التصوير، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة".