مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهاية أولى مواجهات حسم دوري اليد

نشبت مشادة قوية بين لاعبي الزمالك والأهلي لكرة اليد بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بقوز الفريق الأحمر بنتيجة 26-25، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حسم فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي نهائي دوري المحترفين بفوز مثير على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26/25 في المواجهة التي تقام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى أول مواجهات بلاى أوف تحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 .

وتقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل ٢١ مايو ..في حال فوز الأهل يتوج باللقب..إذا فاز الزمالك تقام مباراة فاصلة يوم الجمعة ٢٤.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد على صالة الطرف الأول فى كل مباراة.

وتشهد هذا الدور تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وتقام ثانى مواجهات البلاى أوف يوم 21 مايو الجارى وفى حالة فوز كل فريق منهما فى مباراة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر الجارى أيضا لحسم اللقب .