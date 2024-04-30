شاهد.. ندى موسى تتألق بملابس لافتة في مهرجان أسوان

شاركت الفنانة ندى موسى متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، مستعرضة أنوثتها بإطلالة لافته وجذابة.

الممثلة ندى موسى

ندى موسى تتألق بملابس مكشوفة في مهرجان أسوان

وبدت ندى موسى ببنطال فضفاض مشجر باللون البيج والأسود، ونسقت عليه بلوزة مكشوفة الصدر والخصر، وتميزت بأكمام فضفاضة؛ لتعكس أنوثتها وجمالها.

وحملت ندى حقيبة صغيرة باللون الأسود والذهبي؛ لتتماشى مع إطلالتها، ولم تبالغ في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بإسورة ذهبية كبيرة الحجم، مستوحاه من الحضارة الفرعونية.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ندى موسى تصفيفة شعر جذاب، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامع.

ووضعت مكياجًا ناعمًا، فإعتمدت ظلال العين بدرجات النود مع رسم الآيلاينر الأسود والماسكرا؛ لتحصل على العينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

ما لا تعرفه عن ندى موسى

ندى موسى هي ممثلة مصرية شابة بدأت أعمالها من خلال مسلسل ونيس وأيامه عام 2010م، ثم مسلسل مع سبق اﻹصرار مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشاركت في عدة أعمال أخرى منها مسلسل هبه رجل الغراب، ومسلسل دهشة، وبرنامج خطوات الشيطان، شاركت في مسلسلي جراند أوتيل، شبر مية.

أحدث أعمال ندى موسى

وكان أحدث فيلم شاركت فيه ندى موسى "التجربة المكسيكية"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والحركة، يدور العمل حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى المكسيك؛ حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات، وتتوالى الأحداث

ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين منهم: عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت ندى موسى، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، محمود حافظ، أحمد فهيم، حسن عبد الفتاح، أحمد طلعت، محمد الشربيني، من تأليف محمد محرز ومحمود حمدان.

أما مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثاني، تظهر فيه ندى موسى بشخصية "نسرين"، بطولة هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ياسمينا العبد، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، إلا أن المسلسل لم يعرض حتى الآن.