"سهرة حلوة" ادخلت الشك في قلب زوجة حمو بيكا.. المطرب يكشف التفاصيل

حل مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، ضيفًا على برنامج Rap Up، الذي يعرض عبر قناة "المشهد"، وكشف عن الكثير من الأسرار والجوانب الأخرى في حياته الشخصية، كان أبرزها مشكلة بينه وبين زوجته بسبب "سهرة حلوة" كادت أن تسبب في انفصالهما.

حمو بيكا وزوجته

سهرة حلوة تشعل أزمة بين حمو بيكا وزوجته

كشف الفنان حمو بيكا، عن أزمة كبيرة مر بها مع زوجته كادت أن تنهي قصة الحب بينهم، وذلك بعد سماعها حديث له في سيارته الخاصة قائلًا: حصل مشكلة بيني وبين زوجتي في العربية لأنها سمعتني وأنا بقول في التليفون السهرة كانت حلوة، بس البنات دي مكنتش تبعي ولا كانوا في عربيتي كانوا تبع صحابي، وأنا مابحبش وجود البنات في حياتي، والحمد لله علاقتنا مافيهاش مشاكل كتيرة.

وأضاف حمو بيكا :" مكنتش بتكلم في حاجة بس زوجتي من حقها تزعل طبعا، ومافيش عندي بنات يركبوا معايا السيارة، ومش بحب الموضوع دا".

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا يتحدث عن أزمة حبسه لأول مرة

تحدث مطرب المهرجانات، حمو بيكا عن أزمه حبسه وقال محدش كبير على الحبس سواء فنان أو غيره والمشكلة اللي اتاخدت فيها ماكنش ليا يد فيها خالص، بس اسمي أتذكر فيها وخرجت في نفس اليوم.

3 كيلو دهب.. زوجة حمو بيكا تثير الجدل

كانت قد أثارت زوجة الفنان حمو بيكا جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أول ظهور لها بعد الولادة ارتدائها ذهباً بشكل مبالغ حيث ارتدت سلسلة كبيرة وغوايش وخواتم كبيرة جدًا، وملابس باللون الأبيض المرصع بالتطريزات والريش.

حمو بيكا وزوجته

ونشر حمو بيكا صورته وهو يحمل ابنته حتى انهالت عليه التعليقات من المتابعين ممن حرصوا على تهنئته بميلاد أول مولود له.

وشهد حفل (سبوع) ابنة حمو بيكا حضور عدد كبير من مطربي المهرجانات والغناء الشعبي، ولاكن كان أبز المشاهد التي لفتت الأنظار هي زوجة حمو بيكا بسبب ارتدائها الكثير من الذهب.

حمو بيكا وزوجته

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا، تعليقات مثيرة بسبب كمية الذهب التي ترتديها زوجة حمو بيكا، والتي جاءت كالأتي، "لابسة كيلو دهب وكأنها شغالة في الصاغة"، "الدهب اللي معاكي يجوز عيلتنا كلها".