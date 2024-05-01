تناول الطعام قبل النوم يؤدي لزيادة الوزن| حقيقة أم أكذوبة؟

تناول الطعام قبل النوم من العادات التي يرى الكثير أنها من أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة في الوزن، لذا يتجنب البعض هذه العادة، على أمل خسارة الوزن.

تناول الطعام قبل النوم

حقيقة تناول الطعام قبل النوم يؤدي إلى زيادة الوزن

أمر زيادة الوزن أو خسارة الوزن متروك في النهاية لتحديد السعرات الحرارية المناسبة لوزنك، دون تخطيها، فهذا هو العامل الأساسي لخسارة الوزن، فإذا أردت تثبيت وزنك، يمكنك السير على السعرات الحرارية المصرح بها لك، أما إذا أردت خسارة الوزن، فعليك فاتباع نظام غذائي أقل من السعرات المسموح بها لجسمك.

وتحدث السمنة عندما يكون مأخوذك من السعرات الحرارية أكثر مما تحرقه وعندها يخزن الجسم الفائض في صورة دهون.

والنوم متأخر، قد يسبب العديد من المشاكل والأزمات الصحية الآخرى، مثل الشعور بالإرهاق وعدم التركيز والعصبية والتوتر، بالإضافة إلى الشعور بالجوع، وتقليل معدل الأيض، ويسبب تغيرات في الأنسجة الدهنية، أي يحفز تخزين الدهون وزيارة الوزن.

الجوع قبل النوم

إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، فلا تجوع نفسك وتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين مثل شرائح التونة الخفيفة أو البيض المسلوق، وهذا سيساعد على النوم.

في الواقع فإن تناول وجبة صحية خفيفة قبل النوم، أفضل من أن تستيقظ منتصف الليل وأنت جائع، لتأكل ما تجده في الثلاجة بشكل عشوائي.

مع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، فقد يسبب لهم الأكل قبل النوم الحرقة، وقد يؤدي إلى التأثير سلبا على نومهم.

من جانب آخر، يجدر الانتباه إلى أن إدخال كمية كبيرة من الطعام إلى معدتك حتى لو كنت جائعا قد لا يكون فكرة جيدة، فقد تشعر بثقل وتعب عند الاستيقاظ صباحًا.

في نهاية الأمر، السهر وتناول الطعام في وقت متأخر لا يسبب زيادة في الوزن، طالما كنت تحسب سعراتك الحرارية دون تخطي العدد المسموح به في يومك.

ومن الأكلات التي يحبها الكثير ويفضلون تناولها في أي وقت عند الشعور بالجوع، هي البطاطس المقلية، لذا نقدم لك طريقة صحية ولذيذة لتحضيرها، للاستمتاع بمذاقها الشهي بجانب سعراتها القليلة.

طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالمقلاة الهوائية

المقادير

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة أرباع)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- مسحوق الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية على حرارة 380 درجة فهرنهايت.

ضعي البطاطس في وعاء مع زيت الزيتون، والبابريكا، ومسحوق الثوم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات.

ضعي شرائح البطاطس في سلة المقلاة الهوائية، واطهيها لمدة 8 دقائق، ثم استخدمي الملقط لتقليب البطاطس، وأعيدي الطهي مرة أخرى لمدة 5-7 دقائق إضافية.

أخرجي البطاطس من المقلاة، وقدميها ساخنة فوراً.