جوري بكر .. 5 صور جريئة من الماضي ورطتها بعد الشهرة (تفاصيل)

ضجة واسعة، صاحبت خبر انفصال الفنانة جوري بكر، لاسيما انه يأتي بعد مرور عامًا واحدًا من الزواج وإنجاب طفلها الوحيد "تميم"، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور متسائلين عن الأسباب، ما دفعها لغلق خاصية كتابة التعليقات على المنشور الذي أعلنت خلاله عن الإنفصال رسميًا، وذلك عبر موقع "انستجرام".

جوري بكر

حكاية صور جريئة كادت تنهي مستقبل جوري بكر الفني

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحتل فيها جوري بكر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، فمنذ أن ذاع صيتها بعد تجسيدها شخصية "وداد" الشرسة، في مسلسل جعفر العمدة خلال ماراثون رمضان الماضي لعام 2023، بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتداولون صورًا جريئة ومثيرة لها تعود لسنوات ماضية، الأمر الذي أزعجها كثيرًا وجعلها تتمنى حذفها نهائيًا من صفحات السوشيال ميديا.

جوري بكر

ومن بين هذه الصور لقطات ظهرت خلالها بمايوه بكيني عكس جرأتها، بالإضافة إلى بعض الإطلالات المثيرة ما بين الفساتين القصيرة والمكشوفة ، تلك الصور التي عرضتها لهجوم لاذع بعد تحقيقها شهرة واسعة ونجاحًا ضخمًا في مسلسل "جعفر العمدة"، ولكنها لم تعلق حينها أو تدافع عن نفسها ما دفع الجمهور لنسيان الأمر.

من هي جوري بكر؟

ما لا يعرفه الكثيرون أن جوري بكر ابنة محافظة الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية من مجال الإعلام، بعد تخرجها في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، حيث انتقلت إلى دبي، وعملت بأكثر من عمل في الإمارات، ثم بدأت العمل في شركات الدعاية كعارضة أزياء، ثم "موديل" في أحد الكليبات، ثم عملت مذيعة في قناة "زي تي في".

جوري بكر

اقتحمت جوري بكر مجال التمثيل في عام 2020 من خلال المشاركة في عدد من المسلسلات الشهيرة التي حققت نجاحًا ضخمًا بعد عرضها، وأهمهم مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، ومسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

جوري بكر

جعفر العمدة كلمة السر وراء شهرة جوري بكر

بدأت الشهرة الحقيقية للفنانة جوري بكر بعد تقديمها دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" مع المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان الذي تربع على عرش الدراما العربية عام 2023، وخاضت به موسم دراما رمضان العام الماضي، وهي سيدة متزوجة من ابن عمتها سيد العمدة الذي جسده النجم أحمد فهيم)، الشقيق الأكبر لـ "جعفر العمدة".

جوري بكر في شخصية “وداد” من جعفر العمدة

ومع مرور الأحداث تنكشف شخصية "وداد" بأنها طماعة واستغلالية وحصلت من زوجها على 5 مليون جنيه لبدء مشروع مركز وصالون تجميل، ثم خلعته بدون علمه، للزواج من عدو عائلة جعفر العمدة "شوقى فتح الله" الذي جسد شخصيته النجم منذر رياحنة.

جوري بكر

طلاق جوري بكر

وأعلنت الفنانة جوري بكر عن انفصالها رسميًا عن زوجها مستشهدة بالآية القرآنية " وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأشارت جوري بكر خلال إعلان خبر طلاقها إلى أنها صبرت وتحملت كثيرًا ما لم يستطع أحد أن يتحمله خلال فترة زواجها، حيث قالت: "تم الإنفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع .. الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

كما استشهدت جوري بآية قرآنية أخرى وهي: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

وكانت جوري قد أعلنت زواجها في مارس 2023، من رجل من خارج الوسط الفني، ورزقت منه بابنها الوحيد "تميم" منذ عدة أشهر، حيث أعلنت الخبر قائلة: "الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معاف".

آخر أعمال جوري بكر

وخاضت جوري بكر ماراثون دراما رمضان 2024، بمسلسل "مسار إجباري"، الذي حقق نجاحًا ضخمًا، وشاركها بطولته نخبة مميزة من نجوم الفن أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجهاد حسام، ونور محمود، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وياسمينا العبد، ومعاذ نبيل، ومحسن منصور، ونورين أبو سعدة، وإبراهيم الزيادي، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.