نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي| الليجن يبرز رشاقتها (صور)

تحرص نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي على لياقتها البدنية حتى الآن، حيث شاركت متابعيها بإحدى اللقطات داخل نادي الجزيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مرتدية ملابس رياضية جذابة.

الفنانة نادية الجندي

نادية الجندي تستعرض رشاقتها في النادي

وبدت نادية الجندي ببنطال ليجن مُجسم بدرجات اللون الأزرق، ونسقت عليه توب كت باللون اللبني "بيبي بلو"؛ لتكشف عن رشاقتها وحرصها على أنوثتها وجمالها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، وتزينت بسلسلة تتدلى على الرقبة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نادية الجندي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على الجانبين، وزينته بقبعة باللون اللبني؛ لتتناغم مع لون الملابس الرياضية الأنيقة.

ووضعت نادية مكياجًا بسيط، مكتفية بأحمر شفاه باللون النبيتي الداكن، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم.

وشاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها، بالأمس، صورة لها بملابس رياضية أيضًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

الفنانة نادية الجندي

ونشرت نادية الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صباح الفل"، وظهرت بملابس رياضية، مرتدية بنطال وسويت شيرت مشجر باللون الرمادي والأسود، ونسقت معهما تيشيرت أبيض مطبوع عليه بحروف سوداء، مما عكس أناقتها وجمالها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الجمال والرقة، صباح النشاط والدلع، صباح الهنا، أحلى نادية، نتمنى نشوفك".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي شاركت في احتفالات ذكرى تحرير سيناء، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

نادية الجندي تنعي شيرين سيف النصر

وفي سياق آخر، حرصت النجمة نادية الجندي، على نعي الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، معبره عن حزنها، قائلة: "خالص التعازى لكل محبيها وأسرة الفنانة الراحلة ‎شيرين سيف النصر ربنا يرحمها يارب.. البقاء لله"، وذلك عبر حسابها بموقع "اكس".

ورحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، يوم 13 من الشهر الجاري، حسبما أعلن شقيقها عن وفاتها، حيث كتب على حسابه قائلًأ: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".