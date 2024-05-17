حكاوى

الجمعة 17/مايو/2024 - 07:18 م 5/17/2024 7:18:19 PM

كارثة حقيقية تتعرض لها مدينة مرسى مطروح منذ حوالى ثلاثة أسابيع متواصلة، وهى انقطاع مياه الشرب ويعانى المواطنون هناك الأمرين بسبب هذا الموقف الذى يتجاهله المسئولون بشكل فاضح، والمعروف أن مرسى مطروح مدينة سياحية بالدرجة الأولى ولها خصوصية متفردة عن باقى محافظات مصر باعتبارها محافظة حدودية ولها طبيعة خاصة متفردة ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقطع عنها المياه طوال هذه المدة الطويلة، ومرفوض تماماً كل المبررات التى يطلقها المسئولون عن هذه الكارثة، بزعم أن المواسير قد أصابها التلف وخلافه من هذه التبريرات غير المجدية التى لا تنفع، ألا يعلم هؤلاء المسئولون أن الصيف بدأ يهل والأفواج السياحية باتت على وشك القدوم إلى هذه المدينة الرائعة.

وعلى اعتبار أن الماسورة الرئيسية المغذية للمدينة قد أصابها الكسر، فهل يعقل أن تستمر كل هذه المدة، وحتى كتابة هذه الكلمات وعلى مدار ما يزيد على ثلاثة أسابيع لا يوجد من يصلحها.. هذا التبرير المزعوم هو ما يطلقه المسئولون عن مياه الشرب بالمحافظة ويصدرون هذا المشهد غير الحقيقى إلى السيد خالد شعيب محافظ مطروح، وكنت أتوقع أن يحقق المحافظ بنفسه فى هذه المهزلة ولكن للأسف لم يحدث. فالمسئولون عن هذه الكارثة ينقلون معلومات مغلوطة إلى المحافظ بشكل غير طبيعى، وتصديقاً لما أقول تلقيت العديد من الشكاوى من أهالى المدينة الذين أصابتهم الحيرة والحسرة من تصرفات مسئولى المياه الذين يقدمون معلومات للمحافظ غير صحيحة بالمرة زاعمين فيها أن المياه وصلت إلى المدينة بالمخالفة للحقيقة وتزداد المعاناة أكثر فى عدالة توزيع المياه بصفة عامة، خاصة لقاطنى شرق مطروح.. وعلى أى حال لابد من تدخل المحافظ فوراً فى هذه الأزمة، نضيف إلى ذلك اضطرار أهالى مطروح إلى اللجوء للزميل أمجد مصطفى رئيس التحرير التنفيذى بالوفد باعتباره ابناً من أبناء المدينة الجميلة الرائعة، وهذا ما دعاه إلى الاتصال فوراً بالسيد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعله يجد حلاً سريعاً، إضافة إلى اتصاله بالدكتور إبراهيم خالد مدير شركة المياه فى مطروح، ودار حوار طويل بين الزميل أمجد مصطفى والسيد محمد خضر مساعد مدير شركة مياه مطروح الذى كان لديه إصرار شديد جداً على أن المياه موجودة والأهالى كاذبون!

أعتقد أن أزمة المياه فى مطروح باتت تحتاج إلى تدخل سريع من السيد المحافظ، وينزل بنفسه إلى الشارع ليجد هذه المأساة والمعاناة التى يواجهها أهالى مطروح. وأعتقد أن هذا هو دور المحافظ ويجب القيام به سريعاً رحمة بالأهالى الذين يعانون الأمرين بسبب انقطاع المياه الدائم، وليعلم المحافظ أن هناك مافيا لبيع المياه تقوم حالياً باستغلال هذه الأزمة، ولا تريد حلاً لها حتى تتحقق غايتها فى الربح.. لذلك لابد على المحافظ وقف هذه المهزلة فى أسرع وقت ورحمة المواطنين من طوابير شراء المياه من السيارات التى تتجول فى المدنية.

لدىّ قناعة أن المحافظ «شعيب» لن تعجبه هذه المسخرة، ولدىّ قناعة أيضاً أنه سيقوم بإجراء تحقيق عاجل فى هذه الكارثة.. وإنا لمنتظرون.