"ساحر العمود الفقري".. لفتة إنسانية لطبيب مصري أثارت إعحاب السعوديين

أثارت طفلة صغيرة من سوريا، تعاطف رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، بعد أن قام مستخدم يدعي فيصل بن حثلين بنشر مقطع فيديو يرصد معناتها مع تشوة في العمود الفقري، والأمر الذي جعلها تتوقف على الذهاب للمدرسة وسط تعرضها لتنمر قوي من قبل زملائها.

طفلة سورية تروي معانتها مع تشوه في العمود الفقري

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة سورية تحكي معانتها مع تشوه في العمود الفقري، تسبب في تركها للدراسة، وقالت الطفلة :" من أول ما ولدت هذا انا من عند الله، عملت أول عملية في مستشفي دولي ولكن مع الأسف لم تنجح، ورجعت عملية ثانية وهي تصليح للعمود الفقري".

وأضافت الطفلة:" صاري فترة كبيرة بتألم من ظهري، إذا وصفت حجم الألم كتير صعب، ما بقدر اتسطح على ظهري، وبعاني من صعوبة في التنفس خاصة وقت الليل، وإذا مشيت ماشية سريعة أو أركض بحس اني روحي عم تطلع، وشفافي بيصيروا زرق".

الف سلامه عليها، شوفت المقطع و اصابني ما اصابكم و يشرفني تقييم حالتها و التبرع بكافة المصاريف في حالة صلاحيتها للجراحة … لم اري الاشعه و لكن مع وجود عمليات سابقة بعمودها الفقري و تصلب التشوة بسبب الالتحام من العمليات السابقه و مصاحبة اعراض ضيق النفس الموجوده و ضعف بنيتها قد لا… https://t.co/n1Z5h1Hef1 — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) May 16, 2024

والأمر الذي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا، هي حديثها عن المدرسة وعن التنمر الذي كانت تتعرض لها من قبل زملائها قائلة :" كنت أنا وأختي بنروح على المدرسة، ولكن أختي تركتها، وقلت لحالي خلاص اعتمدت على حالي وأروح، بدري اتعلم، ولكن صار يجي بنات وولاد عندي مو واحد أو اتنين، ولكن كثير يجي لعندي وينظري لي من فوق لتحت، ويقولولي انتي لية هيك وضعك، وقديش عمرك، اقولهم 14 سنة، يقولولي انتي كذابة انتي عمرك 5 سنوات أو 8 سنوات، وبسبب التنمر تركت المدرسة".

الطفلة السوريا تستغيث بالأطباء العرب لحل مشكلتها

استغاثت الطفلة السورية بالأطباء العرب لمساعدتها على حل مشكلة العمود الفقري، ومحاولة ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وعلى الفور جاب مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي حتي وصل إلى الدكتور المصري "هاني عبد الجواد"، وهو استشاري جراحة العمود الفقري للاطفال و الكبار وشهرته "ساحر العمود الفقري"، واستجاب إلى طلب الطفلة الصغيرة.

اعاد هاني عبد الجواد نشر الفيديو عبر حسابه على موقع إكس، وعلق قائلًا :" الف سلامه عليها، شوفت المقطع و اصابني ما اصابكم و يشرفني تقييم حالتها و التبرع بكافة المصاريف في حالة صلاحيتها للجراحة … لم اري الاشعه و لكن مع وجود عمليات سابقة بعمودها الفقري و تصلب التشوة بسبب الالتحام من العمليات السابقه و مصاحبة اعراض ضيق النفس الموجوده و ضعف بنيتها قد لا يصلح تدخل اصلا يفيدها".

وأضاف ساحر العمود الفقري :" نرجو من يعرف اهلها يوصلني بهم للاطلاع علي الاشعه و بعض التفاصيل الاخري قبل سفرهم و في حال قررت التدخل فكل ما عليها علي الله".

ساحر العمود الفقري حديث رواد موقع "إكس"

أسر الطبيب المصري هاني عبد الجواد المعروف باسم "ساحر العمود الفقري" قلوب الشعب السعودي ورواد وقع إكس، حيث انهالت عليه التعليقات من قبل الرواد والذين قدموا الشكر له على استجابته السريعة للطفلة السورية وجاءت التعليقات كالأتي، "الله يجزاك خير يا دكتور وان يفتحها بوجهك ويرفع قدرك اي رحمة وطيبه ونخوة تمتلكها يا دكتور"، "وجودك معانا في الحياة يصنع فارق كبير دكتور هاني ، اسأل الله يمد في عمرك على صحة وسعادة وعطاء وعمل صالح"، "جزاك الله خير وبارك فيك وبك دكتور هاني، متابعين لسعادتكم ولأنجازاتكم وانت مكسب للعالم العربي والاسلامي وللبشرية في علوم وتقنيات علاج وجراحة العمود الفقري".

ساحر العمود الفقري

ساحر العمود الفقري