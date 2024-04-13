الزراعة تتابع عمليات تجهيز وتوزيع بذرة القطن للموسم الجديد

أكد الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأنه تم اليوم السبت تنظيم جولة تفقدية لمتابعة توزيع تقاوي محصول القطن.

و تفقد الدكتور عباس الشناوي - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقهم الدكتور وليد يحيي - وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج و الدكتور محمد عطوة - مدير محطة البحوث الزراعية بسخا والدكتور امجد ريحان الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمهندس عبد اللطيف القاضي - مدير إدارة انتاج التقاوي بكفر الشيخ محطات غربلة وتعبئة بذرة القطن بمحطة انتاج التقاوي بكفر الشيخ حيث تم زيارة محطة الغربلة الفرنساوي والتي تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة بذرة الصنف جيزة 94 الأساس ومعتمد1 وكذا محطة الغربلة الألماني التي تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة بذرة الصنف جيزة 96 تقاوي الأساس ومعتمد 1 الي جانب زيارة محطة غربلة نزع الزغب والتي تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة تقاوي الصنف جيزة 94 الأساس ومعتمد1 وذلك لمتابعة عمليات الغربلة والتجهيز ونقل البذرة للمزارعين بالإضافة لزيارة معامل إدارة فحص واعتماد التقاوي بكفر الشيخ ومتابعة عمليات الفحص والانبات.

و أشاد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالعمل وحرص الجميع علي العمل وبأكثر من وردية وطوال أيام العيد وذلك لتجهيز وتعبئة بذرة القطن ومتابعة عمليات النقل للجمعيات الزراعية والمحافظات خاصة مع انتهاء حصاد مساحات كثيرة من البنجر وبدء حصاد القمح مما يعني وجود مساحات كبيرة خالية جاري تجهيزها وخدمتها للزراعة.

كما أكد الشناوي علي الحرص علي إيصال كافة التقاوي لجميع المزارعين ، موضحا ان الوزارة ومعهد بحوث القطن قامت بتجهيز كميات بذرة تفوق المساحات المستهدفة وانه لا توجد مشكلة بالبذرة ولا كمياتها .

أكد الدكتور عادل عبد العظيم انه تم توزيع اكثر من 45 الف شكارة علي محافظات الصعيد من الصنف جيزة 95 وتم حتي الان زراعة اكثر من29 الف فدان الي جانب توزيع 800 شيكارة من الصنف الجديد جيزة 98 علي سوهاج والوادي الجديد وجاري استكمال الزراعة كما انه تم توزيع اكثر من 36 الف شيكارة من أصناف الوجه البحري علي الجمعيات حتي الان وقد تم زراعة حوالي 667 فدان حتي يوم الأربعاء الماضي وسوف يتم العمل خلال 3ورديات يوميا بجميع محطات الغربلة الي جانب الاستعانة بسيارات اخري بجانب سيارات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لتوزيع البذرة علي كامل الجمعيات الزراعية وانه تم تجهيز بذرة الصنف جيزة 96 وسيتم توزيعها غدا علي جمعيات مراكز فوة ومطوبس ودسوق الي جانب توزيع بذرة جيزة 94 علي باقي المراكز والمحافظات المجاورة. الي جانب توزيع البذرة التي يتم تجهيزها بمحطات الصالحية وكفر صقر علي محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعلية.

أشار رئيس مركز البحوث الزراعية ان العمل جاري على قدما وساق وفي جميع الأيام ولا توجد اجازات وان الكل يعمل من اجل إتمام تجهيز وغربلة البذرة وتوزيعها على جميع المحافظات وجميع الجمعيات الزراعية وان الكميات الموجودة كافية واكثر من المستهدف زراعته متمنيا موسم قطن جيد لجميع المزارعين.

و أشار الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن الي ان إدارة انتاج التقاوي بكفر الشيخ تحتوي علي 3 محطات غربلة مما يعني انها اكبر محطات غربلة وتقوم بتجهيز الأصناف جيزة 96 وجيزة 94 بدرجات التقاوي الأساس ومعتمد 1 وانه حتي يوم 9/4/2024 تم توزيع عدد300 شيكارة أساس جيزة 94 و 6850 شيكارة معتمد 1 علي إدارات التعاون الزراعي بكفر الشيخ الي جانب 250 شيكارة جيزة 94 أساس و 500 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 علي إدارات الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بالإضافة الي 3300 شيكارة معتمد1 جيزة 94 علي أراضي المراقبات بالرياض والحامول وسيدي سالم كما تم نقل 7800 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 الي الدقهلية و 660 شيكارة معتمد 1 الي الغربية و 800 شيكارة معتمد1 جيزة 94 الي الشرقية وبإجمالي عام 22910 شيكارة معتمد1 و 550 شيكارة أساس جيزة 94 تم نقلها من محطات كفر الشيخ الي جانب نقل بذرة المزارع المعاونة جميع الأصناف من محلج سخا الي كل المزارع المعاونة .