مصرع شخص وإصابة 15 شخصامن العمالة الزرعية في حادث سير بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15آخرين جميعهم من العمالة الزراعية ،في حادث إنقلاب سيارة ، بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ، أثناء عودتهم من العمل بالمزارع ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفى وادي النطرون، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير امن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، حيث تبين إنقلاب سيارة عمالة زراعية بالطريق الصحراوي ن دائرة مركز وادي النطرون.

أسفرت الواقعة عن مصرع ع.س.27سنة ، وإصابة كل من ع.م.32سنة ،ب.ت.27سنة ،أ.ن.15سنة ، ز.أ.17سنة ،م.ع.13سنة ،ح.م.17سنة ،ع.م.17سنة ،م.ر.24سنة، م.ح.21سنة ،م.م.16سنة ،ح.ص.15سنة ،ح.م.18سنة ،م.ح.16سنة ،س.م.17سنة ،ع.ع.15 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ،و جميعهم من العمالة الزراعية.

تم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.