إزالة 28 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالبحيرة ، عن إزالة 28 حالة تعد، بإجمالى مساحة بلغت 3429 متر مربع عبارة عن 8 حالات تعد بمساحة 1469 م2 بشبراخيت، و3 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 900 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بقرية الصفا والمروة بقرى الخريجين بوادى النطرون، و3 حالات تعد بمساحة 400 م بقريتي الحدين وكفر زياده بكوم حمادة، و3 حالات تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن أساسات بالحجارة البيضاء ومباني بالطوب الأحمر بمركز إدكو، و10 حالات تعد على أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 260 م2 بنطاق قريتي أرمانيا والنبيرة بإيتاى البارود، وحالة تعد بمساحة 100 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن شدات خشبية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ، لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ، والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي إنطلقت منذ 24 فبراير الماضي ،وتستمر حتي 15 مارس الجاري،

وأشارت بلبع الى التنسيق بين كافة الأجهزة ، للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة ، وإزالة أي تعديات عليها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة ، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.