حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة ،عن إزالة 18 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 1824 متر مربع عبارة عن إزالة 8حالات تعد

بمساحة 982 م2 على حرم أملاك الصرف بنطاق قرية النبيرة

بإيتاي البارود ، 3 حالات تعد بمساحة 740 م2 عبارة عن زراعات وعشش وشدات خشبية بمركز إدكو، حالة تعد علي

مساحة 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرساني برشيد،

6 حالات تعد بمساحة 220 م2 بقرية النقيدي بكوم حمادة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مشيرة الى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة ، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.