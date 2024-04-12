بنحب بعض.. اعترافات عامل خطف قاصرا في جمصه بالدقهلية

أدلى المتهم بخطف فتاة قاصر من منزلها، بمركز شرطة جمصة بالدقهلية باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة.

اعترافات عامل خطف قاصرا في جمصه بالدقهلية

وأفاد المتهم خلال التحقيقات معه، أنه تجمعه علاقة عاطفية مع المجني عليها، لذلك فكر في ارتكاب جريمته.

ونجحت الأجهزة الامنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة جمصة في كشف ملابسات تغيب فتاة قاصر عن منزلها.

حيث تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من "ص.ع.م.م"، 56 عاما، موظف بشركة السكر بالدقهلية، ومقيم بندر جمصة، بتغيب نجلته "إ" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بذات العنوان عن المنزل.

بدأت الواقعة بتحرير موظف بشركة السكر بمحافظة الدقهلية بلاغا، يفيد بتغيب نجلته طالبة قاصر عن المنزل وذلك بعد قيام عامل بتحريضها على ترك المنزل والانتقال للعيش رفقته بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة كونه مرتبط بها عاطفيا.

واتهم محرر البلاغ"حسام.أ.ع.أ"،31 عاما، عامل ومقيم منطقة 15 مايو بدائرة القسم بتحريض نجلته على ترك المنزل والإقامة طرفه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، من مداهمة المنزل وضبطه وضبط الفتاة المبلغ بغيابها، وبمواجهته اقر واعترف بقيامه بتحريض الطالبة على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفية بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج.

وبمواجهة الفتاة المبلغ بغيابها أقرت بارتباطها عاطفيا بالمتهم وتركها المنزل ومعاشرته معاشرة الأزواج برضاها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ومن جهةا خرى أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير تعاطي المخدرات من عدمة لشابين لترويج الأعمال المنافية للاداب وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات مباحث الآداب عن قيام شخص بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظة الجيزة وبث مقاطع فيديو وصور مخلة بالآداب بغرض استقطاب راغبي المتعة المحرمة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على القائم على إدارة الصفحة وصديقه لقيامهما بعرض نفسهما على ممارسة الأعمال المنافية للآداب “الشذوذ” مقابل مبالغ مالية مع تقديم عروض خاصة بمناسبة ليلة العيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

