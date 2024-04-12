كشف ملابسات مصرع خفير بإحدى الشركات بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل خفير بإحدى الشركات بالدقهلية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبال (خفير بإحدى الشركات"مُصاب بجروح قطعية") ووفاته متآثراً بإصابته.

بالإنتقال وبسؤال (شريك بالشركة محل عمل المتوفى) قرر أنه تم العثور على المتوفى مُلقى أرضاً بغرفته بالشركة ، ووجود كسر بباب مكتب الحسابات وإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتبكى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، حداد - مقيمان بدائرة المركز).

وأقرا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على إرتكاب الواقعة مستغلان سابقة عمل أحدهما بذات الشركة فقاما بالدلوف للشركة عن طريق تسلق السور ، وتعديا على المجنى عليه بماسورة حديدية كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة المبلغ المالى.. وتم ضبط الآداة المستخدمة فـى الواقعة.. وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.