إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدلنجات ورشيد

نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات ورشيد بمحافظة البحيرة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 786 متر مربع، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض، والمون الأسمنتية، ووقف أعمال وإزالة حوائط وشدات خشبية.

وتجدرالإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ومن جانبها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية ، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات؛ للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.