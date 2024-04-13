الداخلية ترفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد.. صور

رفعت قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، درجة الإستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

تأمين احتفالات المواطنين بالعيد

كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع إرتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للإستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.. فضلاً عن الإنتشار الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.. وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة إلتزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

الداخلية تحتفل مع المواطنين بالعيد

وشاركت الوزارة المواطنين الإحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة فى العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التى تفاعل معها المواطنين.

كما شاركت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسؤليتها الإجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات "كحك العيد" على المرضى الذين يتلقون العلاج وقد أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

الداخلية تحتفل مع المواطنين بالعيد

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.