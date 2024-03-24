الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد تحسن الأجواء (فيديو)

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم تحجب أشعة الشمس وتؤدي إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث تشهد العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة مئوية.

وأوضحت أنه يوجد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت إلى وجود نشاط في سرعات الرياح من 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، خاصة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري و محافظات الصعيد، كما أنها مثيرة للرمال والأتربة في محافظات البحر الاحمر.

وذكرت أنها حالة جوية سريعة مدتها اليوم، وبدءا من غدا الأثنين، تتلاشى فرص سقوط الأمطار، مع ارتفاع في قيم درجات الحرارة، ومع نهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في القاهرة العظمى.