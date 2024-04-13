24 أسقفًا يشاركون بحفل تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي

تُقام فى الخامسة مساء اليوم السبت، مراسم تجليس الأنبا بضابا، أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

بحضور 24 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمع من المسؤولين وممثلي الطوائف المسيحية.

وإنهت مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، إستعدادتها لإقامة مراسم تجليس الأنبا بضابا، على كرسي الإيبارشية، ، بأقدم كنائس مدينة نجع حمادي، شمال قنا، وهي كنيسة ماريوحنا، شرق المدينة.

أسقف نجع حمادي

وقصرت المطرانية حضور حفل التجليس على الدعوات الخاصة، وعلقت لافتات الترحيب بالأسقف الجديد فى الطرق المؤدية إلى كنيسة ماريوحنا شرق المدينة، ونشطت شباب الكشافة الكنسية لتنظيم الدخول والخروج من الكنيسة.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، من منصب الأسقف، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس فى ديسمبر 2022، بعد معاناة مع المرض.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي.

إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إيبارشيات، للأقباط الأرثوذكس، أقدمها إبراشية قنا، قوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا، الواقعة وسط المحافظة.

من هو أسقف نجع حمادي الجديد؟

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان.

وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

وأطلق البابا، اسم «بضابا» ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس، لإطلاقه على الراهب أنسطاسي السرياني الذي تمت سيامته أسقفًا خلفًا لأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وحسب تقاليد الكنيسة المصرية، فإن الراهب أنسطاسي السرياني سيتخلي عن اسم الرهباني، ويصبح اسمع الجديد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.