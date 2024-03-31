حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة، وكذلك حملات لرفع الإشغالات من الشوارع حفاظا علي سيولة المرور والمظهر الجمالي للشوارع والميادين.

حيث أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة ، التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ورشيد والرحمانية عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 1082 متر مربع عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية و ردم حفر.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفي نفس الإطار قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين

والحفاظ علي المظهر الجمالي ،حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت عن رفع

355 حالة إشغال ، بمركز ومدينة دمنهور.

و فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 56 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بالإضافة إلي رفع 13حالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والأزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية ، أو أراضي أملاك الدولة .

كما شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين ،لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن للسير وضمان سهولة حركة المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.