أهالي البحيرة يواصلون الاحتفال بعيد الفطر

يواصل أهالي مدن وقري محافظة البحيرة، الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا شديدا من المواطنين؛ للإستمتاع بخروجات في رابع أيام العيد

وفي حدائق إدفينا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تواجد المئات من الأسر، للإستمتاع بالجلوس على كورنيش النيل، وسط الأشجار والزهور المختلفة ، وركوب القوارب في رحلة نيلية بجوار قناطر إدفينا الشهيرة ، وكذلك ملاهي اأطفال المنتشرة وسط الحدائق ، بالإضافة إلي ركوب الخيل ، ورقص الشباب علي أنغام الدي جي .

وشهد كورنيش النيل بمدينة رشيد تواجد كبير من أهالي المدينة والمراكز المجاورة ، لركوب المراكب النيلية والإستمتاع بجولات نهرية .

وفي مدينة دمنهور شهد النادي الإجتماعي تواجد كثيف من العائلات الذين حرصوا علي قضاء رابع أيام العيد وسط أجواء هادئة حول حمام السباحة .

وفي مدينة كفر الدوار نظم العديد من الشباب رحلات اليوم الواحد إلي مدينة الأسكندرية، القريبة جدا من كفر الدوار للتواجد في الحدائق وكورنيش البحر وكذلك مشاهدة أحد الأفلام في السينما .

كما تشهد مراكز شباب البحيرة إقبالا كثيفا من الشباب والأطفال ، للمشاركة في مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" للإستفادة ببرامجها الترفيهية والرياضية.

واستقبلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، أكثر من 500 الف مواطن ومستفيد وذلك بمراكز الشباب والأندية بالبحيرة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها واستغلال أيام العطلات والأجازات الرسمية لإستثمار أوقات فراغهم و لإدخال البهجه والسرور على قلوبهم

وأشار دكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إلى انه تم رفع درجة الإستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة لإستقبال المترددين على مراكز الشباب والأندية طول أيام عيد الفطر المبارك وأكد أن مراكز الشباب أصبحت واقعا ملموسا تقدم خدمة مجتمعية تجذب الكثير من الرواد والمستفيدين وتعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقق أهدافها لخدمة المواطنين في جميع مجالات الحياة .

وتم تنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، والتى تضمنت فقرات فنية وإستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.